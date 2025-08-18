মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ১২টি জরুরি নির্দেশনা, না মানলে ব্যবস্থা

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের জরুরি আদেশ করা হয়েছে। কোনো কাজ বা প্রয়োজনে তাঁদের শিক্ষা অধিদপ্তরে আসতে হলে অবশ্যই ছুটি বা অনুমতি আনতে বলেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। অন্যথায় তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. আবদুল মান্নান স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কেন জরুরি নির্দেশনা—
অধিদপ্তর থেকে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা নিয়মিত মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে গিয়ে থাকেন। ফলে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পাঠদান থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।
মাদ্রাসার ১২টি কাজ অনলাইন বা সরাসরি ডকেটে পাঠানোর নির্দেশনা —
মাদ্রাসার সব ধরনের কাজ প্রতিষ্ঠানপ্রধানের মাধ্যমে অনলাইন বা সরাসরি ডকেটে পাঠানোর জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
১. এমপিওভুক্তকরণ, ২. এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় বিশেষ বরাদ্দ প্রদান, ৩. উচ্চতর স্কেল প্রদান, ৪. পদোন্নতি, ৫. ডিজি মহোদয়ের প্রতিনিধি মনোনয়ন, ৬. এমপিও শিটে নাম, ৭. পদবি ও বিষয়, ৮. জন্ম-তারিখ সংশোধন, ৯. বকেয়া প্রদান, ১০. প্রশিক্ষণে শিক্ষক-কর্মকর্তা মনোনয়ন,১১. ইনডেক্স প্রদান, ১২. ইনডেক্স কাটাসহ অন্যান্য কাজ।
দরকারি তথ্য—
১. কোনোভাবেই অন্য কোনো ব্যক্তি বা তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে না।
২. প্রতিষ্ঠানপ্রধান বা শিক্ষক-কর্মচারীরা মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের আসার সময় আবশ্যিকভাবে ছুটি বা অনুমতিপত্র সঙ্গে নিতে হবে (শাখা কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করবেন)।
৩. উক্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করলে ‘বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত/সর্বশেষ পরিমার্জিত)’ এর ১৮.১ (খ) এবং (গ) অনুচ্ছেদ অনুসারে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানপ্রধান এবং শিক্ষক–কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়টি অনেক জরুরি বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
