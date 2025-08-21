ভর্তি

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি, মিলবে মাসে ৪০ হাজার টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) বিভিন্ন অনুষদের অন্তর্ভুক্ত নিচের ১০টি বিভাগে ২০২৫-২৬ (জুলাই-ডিসেম্বর) শিক্ষাবর্ষে পিএইচডি প্রোগ্রামে প্রার্থীদের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করত হবে।

যে ১০টি বিভাগে পিএইচডি করা যাবে—

১. কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং,

২. অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,

৩. ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং,

৪. অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিকস,

৫. এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট,

৬. ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন সায়েন্স, ফার্মেসি,

৭. বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং,

৮. অ্যাগ্রিকালচার,

৯. বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও

১০. বাংলা বিভাগ।

Also read:সন্তান পড়াশোনায় এআই ব্যবহার করছে, অভিভাবক কী করবেন

আবেদন করতে হবে—

১. নোবিপ্রবির ওয়েবসাইট থেকে পিএইচডি আবেদন ফরম ডাউনলোড করে প্রাথমিক ফি বাবদ এক হাজার টাকা অগ্রণী ব্যাংক, নোবিপ্রবি শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকূলে ইস্যু করা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা জমা রসিদ আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় অফিসে জমা দিতে হবে।

২. অসম্পূর্ণ ও নির্ধারিত সময়ের পর জমা দেওয়া আবেদন বাতিল করা হবে।

Also read:বার কাউন্সিলের এমসিকিউ পরীক্ষা, ফরম পূরণ ১ মাস

মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে—

১. যোগ্য পিএইচডি গবেষকদের প্রতি মাসে ৪০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

২. আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ আগস্ট ২০২৫।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইটে:

Also read:একাদশে ভর্তির সুযোগ তো হলো, শিক্ষার্থী ভর্তি কীভাবে
আরও পড়ুন