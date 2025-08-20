ভর্তি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের ডিগ্রি (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স তৃতীয় বর্ষ পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে নিচের সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এই সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

* পরীক্ষা কোড: ১১০৩, প্রতিটি পরীক্ষা শুরুর সময়: বেলা ১টা ৩০ মিনিট।

কোন পরীক্ষা কবে হবে

# ১৫ সেপ্টেম্বর: ইংরেজি আবশ্যিক (১২১১০১)-আবশ্যিক পত্র

# ১৬ সেপ্টেম্বর: দর্শন (১৩১৭০১)/ মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১৩৩৩০১)-পঞ্চম পত্র

# ১৭ সেপ্টেম্বর: বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১৩১০০৫)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১৩১১০১)/ আরবি (১৩১২০১)/ সংস্কৃত (১৩১৩০১)/ পালি (১৩১৪০১) /বেসিক হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০১)/ ড্রামা ও মিডিয়া স্টাডিজ (১৩৫১০১)-পঞ্চম পত্র

# ১৮ সেপ্টেম্বর: রসায়ন (১৩২৮০১)/ ভূগোল ও পরিবেশ (১৩৩২০১)/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১৩৩৫০১)/ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান (১৩৩৮০১)-পঞ্চম পত্র

# ২১ সেপ্টেম্বর: গণিত (১৩৩৭০১)/ উচ্চাঙ্গসংগীত (১৩৪৫০১)-পঞ্চম পত্র

# ২২ সেপ্টেম্বর: ইসলামিক স্টাডিজ (১৩১৮০১)/ মার্কেটিং (১৩২৩০১)/ ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১৩২৪০১)/ মনোবিজ্ঞান (১৩৩৪০১)/ পরিসংখ্যান (১৩৩৬০১)/ রবীন্দ্রসংগীত (১৩৪৫০৩)/ নজরুলসংগীত (১৩৪৫০৫)/ লোকসংগীত (১৩৪৫০৭)-পঞ্চম পত্র

# ২৩ সেপ্টেম্বর: ক্রীড়াবিজ্ঞান-হকি (১৩৪৬০১)/ ক্রিকেট (১৩৪৬০৩)/ ফুটবল (১৩৪৬০৫)/ বাস্কেটবল (১৩৪৬০৭)/ টেবিল টেনিস (১৩৪৬০৯)/ বক্সিং (১৩৪৬১১)/ শুটিং (১৩৪৬১৩)/ জিমন্যাস্টিক (১৩৪৬১৫)/ সাঁতার (১৩৪৬১৭)/ অ্যাথলেটিকস (১৩৪৬১৯)-পঞ্চম পত্র

# ২৪ সেপ্টেম্বর: ইতিহাস (১৩১৫০১)/ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৩১৬০১)/ পদার্থবিজ্ঞান (১৩২৭০১)/ হিসাববিজ্ঞান (১৩২৫০১)-পঞ্চম পত্র

# ২৫ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৩১৯০১)/ ব্যবস্থাপনা (১৩২৬০১)/ প্রাণিবিজ্ঞান (১৩৩১০১)/ জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১৩৬০০৫)-পঞ্চম পত্র

# ৮ অক্টোবর: অর্থনীতি (১৩২২০১/১৩২২০৩)/ উদ্ভিদবিজ্ঞান (১৩৩০০১)/ অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০৯)-পঞ্চম পত্র

# ৯ অক্টোবর: সমাজবিজ্ঞান (১৩২০০১)/ সমাজকর্ম (১৩২১০১)-পঞ্চম পত্র

# ১২ অক্টোবর: ইসলামিক স্টাডিজ (১৩১৮০৩/১৩১৮০৫/১৩১৮০৭)/ মার্কেটিং(১৩২৩০৩)/ ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং (১৩২৪০৩)/ মনোবিজ্ঞান (১৩৩৪০৩)/ পরিসংখ্যান (১৩৩৬০৩)/ রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০৪)/ নজরুলসংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০৬)/ লোকসংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০৮)-ষষ্ঠ পত্র

# ১৩ অক্টোবর: রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৩১৯০৩)/ ব্যবস্থাপনা (১৩২৬০৩)/ প্রাণিবিজ্ঞান (১৩৩১০৩)/ জেনারেল সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন (১৩৬০০৭)-ষষ্ঠ পত্র

# ১৪ অক্টোবর: গণিত (১৩৩৭০৩)/ উচ্চাঙ্গসংগীত ব্যবহারিক (১৩৪৫০২)-ষষ্ঠ পত্র

# ১৫ অক্টোবর: সমাজবিজ্ঞান (১৩২০০৩)/ সমাজকর্ম (১৩২১০৩)-ষষ্ঠ পত্র

# ১৬ অক্টোবর: রসায়ন (১৩২৮০৩)/ ভূগোল ও পরিবেশ (১৩৩২০৩)/ গার্হস্থ্য অর্থনীতি (১৩৩৫০৩)-ষষ্ঠ পত্র

# ১৯ অক্টোবর: দর্শন (১৩১৭০৩)/ মৃত্তিকাবিজ্ঞান (১৩৩৩০৩)-ষষ্ঠ পত্র

# ২১ অক্টোবর: অর্থনীতি (১৩২২০৫)/ উদ্ভিদবিজ্ঞান (১৩৩০০৩)/ অ্যাপ্লাইড হোম ইকোনমিকস (১৩৬০১১)-ষষ্ঠ পত্র

# ২২ অক্টোবর: ইতিহাস (১৩১৫০৩)/ ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৩১৬০৩)/ পদার্থবিজ্ঞান (১৩২৭০৩)/ হিসাববিজ্ঞান(১৩২৫০৩)-ষষ্ঠ পত্র

# ২৩ অক্টোবর: বাংলা সাহিত্য (ঐচ্ছিক) (১৩১০০৭)/ ইংরেজি (ঐচ্ছিক) (১৩১১০৩)/ আরবি (১৩১২০৩)/ সংস্কৃত (১৩১৩০৩)/ পালি (১৩১৪০৩) /বেসিক হোম ইকোনমিকস (১৩৬০০৩)/ ড্রামা ও মিডিয়া স্টাডিজ (১৩৫১০২)-ষষ্ঠ পত্র।

দরকারি তথ্য জেনে নিন

১. কলেজের অধ্যক্ষরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ems.nu.ac.bd থেকে কলেজের ‘পাসওয়ার্ড’ ব্যবহার করে পরীক্ষার্থীদের ‘প্রবেশপত্র’ ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে বিতরণ করবেন। বিতরণের আগে প্রবেশপত্রের অধ্যক্ষের নির্ধারিত স্থানে সংশ্লিষ্ট কলেজ অধ্যক্ষ ‘স্বাক্ষর বা ফ্যাক্সিমিলি’ করবেন। পরীক্ষা শুরুর অন্তত ‘তিন দিন’ আগে প্রবেশপত্র বিতরণের কাজ শেষ করতে হবে।

২. ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরে জানানো হবে। ব্যবহারিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় পরীক্ষার্থীরা নিজ দায়িত্বে জেনে নেবেন। ব্যবহারিক পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বিষয়ের ‘কেন্দ্র ফি’ সংশ্লিষ্ট ব্যবহারিক পরীক্ষাকেন্দ্রে জমা দিতে হবে।

৩. পরীক্ষার হলে হাজিরা গ্রহণের সময় মূল ‘রেজিস্ট্রেশন কার্ড’ ও ‘প্রবেশপত্র’ দেখাতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.na.ac.bd

*রুটিন দেখতে ক্লিক করুন এখানে

