১০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অ্যালায়েড মেকআপ কোর্স, আবেদন শেষ ১৫ সেপ্টেম্বর

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অধীন সারা দেশের ১০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ইমার্জিং টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের জন্য চালু হচ্ছে মেকআপ কোর্স। মূল টেকনোলজির সঙ্গে অন্তত ৬৫ শতাংশ মিল না থাকলে সমতুল্য সনদ পাওয়ার জন্য কোর্সটি সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষার্থীদের। আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। পরিচালক (কারিকুলাম) প্রকৌশলী মো. আনোয়ারুল কবীর স্বাক্ষরিত এক তথ্যে জানানো হয়েছে, ইমার্জিং টেকনোলজির শিক্ষার্থীদের মূল টেকনোলজির সমতুল্য সনদ প্রদান করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০২১ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের পুনর্বিন্যাসকৃত টেকনোলজির আওতায় পঠিত বিষয়গুলোর অন্তত ৬৫ শতাংশ মিল বা সমতা থাকলে সরাসরি সমতুল্য সনদ পাবেন শিক্ষার্থীরা। আর মিল না থাকলে নির্ধারিত মেকআপ কোর্স সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষার্থীদের।

আবেদন ও নিবন্ধন করার সময়

১. শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রতিষ্ঠান বরাবর আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর।

২. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বোর্ডের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন ব্লকের ‘ডিপ্লোমা/এইচএসসি পর্যায়’-এ প্রবেশ করে Diploma Engg. Allied Group Registration link–এ অনলাইনে শিক্ষার্থীদের মেকআপ কোর্স–সংশ্লিষ্ট তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে: ৭ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৩. নিবন্ধন করা শিক্ষার্থীদের তালিকা, বোর্ড নির্ধারিত ফি জমাদানের ব্যাংক ড্রাফটসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেজিস্ট্রেশন শাখায় জমা: ১৬ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

দরকারি তথ্য

শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রতি টেকনোলজির প্রতি ব্যাচে সর্বোচ্চ ৪০ এবং কমপক্ষে ১০ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারবে।

মেকআপ কোর্সের জন্য নির্ধারিত ১০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের তালিকা:

১. ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

২. ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৩. চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

৪. ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।

৫. খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, খুলনা।

৬. বরিশাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বরিশাল।

৭. সিলেট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সিলেট।

৮. রাজশাহী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রাজশাহী।

৯. বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, বগুড়া।

১০. রংপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রংপুর।

# টেকনোলজি থাকা সাপেক্ষে মেকআপ কোর্স করা যাবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

