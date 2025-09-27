উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শিশু শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত করা যাবে
ভর্তি

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি, আবেদন শেষ ১৫ অক্টোবর

পড়াশোনা ডেস্ক

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে শিশু শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যম ও ইংরেজি ভার্সনে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হবে।

আবেদনের তথ্য

অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণের শেষ সময়: ১৫ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

অনলাইনে আবেদন ফি প্রদানের শেষ সময়: ১৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটা।

দরকারি তথ্য

১. শিশু শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়ার প্রাথমিক নির্বাচন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং চূড়ান্ত নির্বাচন লটারির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

২. প্রার্থীর বয়স: ১ জানুয়ারি ২০২৬ সাল যাদের বয়স পাঁচ বছর বা পাঁচ বছরের বেশি, কিন্তু ছয় বছরের মধ্যে।

৩. ভর্তির আবেদন ১৫ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে।

৪. বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে www.udayan.edu.bd গিয়ে Admission মেনু থেকে Online Admission–এ ক্লিক করতে হবে।

৫. অনলাইনে প্রদর্শিত আবেদন ফরম সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে। প্রার্থী ও মা–বাবার রঙিন ছবি (দৈর্ঘ্য 300 Pixel × প্রস্থ 300 Pixel) স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করতে হবে। ছবির ফাইল সাইজ অনূর্ধ্ব 70 KB হতে হবে। [ছবির ফাইলের নাম যেকোনো Alphabet দিয়ে Rename করতে হবে, ফাইলের নামে কোনো Number/Special Character (i. e. ^, #, - etc. ) দিয়ে দেওয়া যাবে না।]

৬. পূরণ করা আবেদন ফরম Final Submit করার পর আবেদন ফরম ডাউনলোড করে নেবেন। ফরমটির নিচের দিকে পেমেন্ট–সংক্রান্ত তথ্য থাকবে, যা ভালোভাবে পড়ে পেমেন্ট সম্পূর্ণ করুন।

৭. আবেদনপত্রের ফি মোট ৩৩০ টাকা। অনলাইনে সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে। পেমেন্ট না করা পর্যন্ত প্রবেশপত্র প্রিন্ট বা ডাউনলোড হবে না। আবেদনপত্রের ফি ১৬ অক্টোবর বিকেল পাঁচটার মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যেসব কাগজ জমা দিতে হবে

১. প্রবেশপত্রের দুটি ফটোকপি।

২. পূরণ করা আবেদন ফরমের একটি প্রিন্ট কপি।

৩. শিক্ষার্থীর অনলাইন জন্মনিবন্ধনের একটি সত্যায়িত কপি।

৪. মা ও বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র বা পাসপোর্টের একটি করে সত্যায়িত কপি।

৫. মা ও বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতার শেষ সনদের একটি করে সত্যায়িত কপি।

৬. সরকারি বিধি মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধা কোটায় আবেদনকারীর ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধা সনদ ও প্রার্থীর মা–বাবার এসএসসি পরীক্ষার সনদের একটি সত্যায়িত কপি।

৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা দপ্তরের বিভাগীয় প্রধানের ইস্যু করা প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৮. উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক ও কর্মকর্তার ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের দেওয়া প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

৯. জমা করা আবেদনপত্র যাচাই–বাছাইয়ের পর সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিতদের তালিকা বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট -এ প্রকাশ করা হবে। সাক্ষাৎকারের সময়সূচি বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট -এর মাধ্যমে পরে জানানো হবে।

১০. সাক্ষাৎকারের সময় জমা করা সত্যায়িত সব ডকুমেন্টের মূল কপিসহ অবশ্যই প্রার্থীর সঙ্গে মা ও বাবাকে উপস্থিত থাকতে হবে। সাক্ষাৎকারের পর লটারির জন্য নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

১১. আবেদনে ভুল তথ্য প্রদান করলে অথবা চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্র সরবরাহ না করলে আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া আবেদন ফরমে কোটার ঘরে সঠিকভাবে কোটা সিলেক্ট না করলে এবং কোটার অনুকূলে ডকুমেন্ট জমা না করলে কোটা–সুবিধা প্রাপ্য হবে না।

ক্যাচমেন্ট এরিয়া কোটায় ক্যাচমেন্ট প্রমাণের জন্য জমা দিতে হবে

১. আবেদনকারীর অভিভাবক যদি বাড়ির মালিক হয়ে থাকেন, তাহলে বিদ্যুৎ বিল বা পানির বিল বা টেলিফোন বিল বা খাজনা বা হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের একটি সত্যায়িত কপি।

২. আবেদনকারীর অভিভাবক যদি ভাড়া বাসায় বসবাসকারী হয়ে থাকেন, তাহলে বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্র ও ভাড়া পরিশোধের রসিদের সত্যায়িত কপি এবং বাড়িওয়ালার জাতীয় পরিচয়পত্রের একটি সত্যায়িত কপি।

৩. আবেদনকারীর অভিভাবক যদি সরকারি বরাদ্দকৃত বাসায় বসবাস করেন, সে ক্ষেত্রে নিজ নামে অ্যালটমেন্ট পেপারের একটি সত্যায়িত কপি।

ভর্তির ক্ষেত্রে ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্ধারণ

নিচের এলাকাগুলো উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে:

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২. বুয়েট ক্যাম্পাস, ৩. ঢাকা মেডিকেল কলেজ আবাসিক এলাকা, ৪. জাতীয় জাদুঘর আবাসিক এলাকা বা পাবলিক লাইব্রেরি আবাসিক এলাকা, ৫. BSMMU আবাসিক এলাকা, ৬. নীলক্ষেত আবাসিক এলাকা, ৭. কাঁটাবন আবাসিক এলাকা, ৮. আজিমপুর এলাকা [ইডেন কলেজ আবাসিক এলাকা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ আবাসিক এলাকা, আজিমপুর রোডসংলগ্ন আজিমপুর সরকারি কলোনি, আজিমপুর মাতৃসদন আবাসিক এলাকা, চায়না বিল্ডিং গলি], ৯. পলাশী আবাসিক এলাকা ও ১০. বকশীবাজার।

একজন প্রার্থী একটি মাত্র কোটায় আবেদন করতে পারবে। বর্ণিত কোটার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ দিতে হবে

দরকারি তথ্য

১. সংশ্লিষ্ট কোটার প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।

২. ভর্তির সময় মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।

৩. একজন প্রার্থী একটি মাত্র কোটায় আবেদন করতে পারবে। বর্ণিত কোটার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ পেশ করতে হবে।

৪. একজন প্রার্থী বাংলা মাধ্যম বা ইংরেজি ভার্সন বা উভয় ভার্সনেই আলাদাভাবে আবেদন করতে পারবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

