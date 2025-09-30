রাজশাহীতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স

রাজশাহীতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জুলাই-জুন সময়ে ১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অফিস চলাকালীন রাজশাহী বিসিসি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে বিনা মূল্যে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় কাগজ সংযুক্ত করে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। প্রতিটি কোর্স বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রতি ব্যাচে ২০টি করে আসন পূর্ণ হলেই কোর্স শুরু হবে। আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। দিবাকালীন কোর্সের সময় বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এবং সান্ধ্যকালীন কোর্সের সময় বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা। এটি তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন।
১৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স—
১. কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ফর স্মার্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট
কোর্সের মেয়াদ: ৯০ ঘণ্টা,
শিফট: দিবা বা সান্ধ্য,
কোর্স ফি: ২ হাজার বা ২ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
২. কোডিং ফর জুনিয়র ইউজিং স্ক্র্যাচ
কোর্সের মেয়াদ: ৪৫ ঘণ্টা,
শিফট: শুধু শুক্রবার এবং শনিবার,
কোর্স ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৩. সি প্রোগ্রামিং ফর ইয়ং লার্নার
কোর্সের মেয়াদ: ৪৫ ঘণ্টা,
শিফট: শুধু শুক্রবার এবং শনিবার,
কোর্স ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৪. ডিপ্লোমা নেই ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন
কোর্সের মেয়াদ: ৩১২ ঘণ্টা,
শিফট: সান্ধ্য,
কোর্স ফি: ৭ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৫. গ্রাফিকস ডিজাইন এবং মাল্টিমিডিয়া
কোর্সের মেয়াদ: ১২০ ঘণ্টা,
শিফট: সান্ধ্য,
কোর্স ফি: ৩ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৬. ইন্ট্রোডাকশন টু রোবোটিকস এবং আইওটি ফর জুনিয়র্স
কোর্সের মেয়াদ: ৪৫ ঘণ্টা,
শিফট: শুধু শুক্রবার এবং শনিবার,
কোর্স ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৭. প্রফেশনাল কোর্স ফর ডিজিটাল মার্কেটিং
কোর্সের মেয়াদ: ১২০ ঘণ্টা,
শিফট: সান্ধ্য,
কোর্স ফি: ৩ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৮. কোডিং ফর জুনিয়র ইউজিং পাইথন
কোর্সের মেয়াদ: ৪৫ ঘণ্টা,
শিফট: শুধু শুক্রবার এবং শনিবার,
কোর্স ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
৯. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর প্রফেশনালস
কোর্সের মেয়াদ: ৬০ ঘণ্টা,
শিফট: সান্ধ্য,
কোর্স ফি: ৭ হাজার টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি,
কোর্সের মাধ্যম: অফলাইন।
১০. কোডিং ফর জুনিয়র ইউজিং পাইথন
কোর্সের মেয়াদ: ৩০ ঘণ্টা,
কোর্স ফি: ১ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অনলাইন।
১১. সি প্রোগ্রামিং ফর ইয়ং লার্নার
কোর্সের মেয়াদ: ৫০ ঘণ্টা,
কোর্স ফি: ৩ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অনলাইন।
১২. কোডিং ফর জুনিয়র ইউজিং পাইথন
কোর্সের মেয়াদ: ৫০ ঘণ্টা,
কোর্স ফি: ৩ হাজার ৫০০ টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি,
কোর্সের মাধ্যম: অনলাইন।
১৩. প্রফেশনাল কোর্স ফর ডিজিটাল মার্কেটিং
কোর্সের মেয়াদ: ৮০ ঘণ্টা,
কোর্স ফি: ৫ হাজার টাকা,
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান,
কোর্সের মাধ্যম: অনলাইন।
ভর্তির শর্তাবলি—
১. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি,
২. সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি,
৩. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে ভর্তি জমার রসিদ।
সুযোগ-সুবিধা—
১. আধুনিক পরীক্ষা ল্যাবে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার দেওয়া হবে,
২. বিনা মূল্যে খাতা, কলম, ব্যাগ, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল দেওয়া হবে,
৩. সফলতার সঙ্গে কোর্স সম্পন্নকারীদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।
ঠিকানা: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আঞ্চলিক কার্যালয়, আলুপট্টি, ঘোড়ামারা, রাজশাহী। ফোন:০২-৫৮৮৮৫১৫০২।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: http://rajshahi.bcc.gov.bd