ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২টি ভাষা শেখার সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে (আইএমএল) এক বছরের এলিমেন্টারি সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তির আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে কেবল নিজের মাতৃভাষা জানাই যথেষ্ট নয়, তৃতীয় কোনো ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইএমএল মোট ১২টি বিভিন্ন ভাষার ওপর এক বছরের এলিমেন্টারি সার্টিফিকেট কোর্স করার ঘোষণা দিয়েছে। এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার এক চমৎকার প্রচেষ্টা বলা যায়।
আইএমএলে বিপুলসংখ্যক ভাষার সমাহার ঘটানো হয়েছে, যা সবার জন্য উন্মুক্ত। আরবি, চীনা, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ইতালীয়, জাপানি, কোরিয়ান, ফার্সি, রুশ, স্প্যানিশ, তুর্কিসহ ১২টি ভাষা বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভূরাজনৈতিক শক্তির ভাষা এখানে শেখার সুযোগ আছে। এই ভাষাগুলো শেখার সুযোগ চাকরিপ্রার্থীদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করতে পারে এবং ভ্রমণে আনন্দ ও সুবিধার মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিদেশিদের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষার সুযোগটিও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, যা বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে সহায়ক।
শিক্ষার্থীরা অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ফরম পূরণ ও সাবমিট করতে পারবেন অথবা সরাসরি জনতা ব্যাংক, টিএসসি শাখায় গিয়েও অফলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারবেন। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, যেমন ছবি, স্বাক্ষর, এসএসসি ও এইচএসসির সার্টিফিকেট বা মার্কশিটের স্ক্যান কপি জমা দিতে হবে। ওয়েব ঠিকানা:
এক বছরের এই কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন একটি ভাষার ব্যাকরণ, শব্দভান্ডার ও উচ্চারণের পাশাপাশি সেই ভাষার মানুষের জীবনধারা, মূল্যবোধ ও রীতিনীতি সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারবেন। এটি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করবে এবং আন্তসাংস্কৃতিক দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। আগ্রহী প্রার্থীদের জন্য বিস্তারিত তথ্য ও ফরম সংগ্রহের জন্য আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ১২৫ নম্বর রুমে যোগাযোগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা বহুভাষিক দক্ষতার মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি মিস না করার মতো সুযোগ।