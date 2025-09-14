২০২৬ সালে দিবা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে হতে হবে
২০২৬ সালে দিবা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে হতে হবে
ভর্তি

হলিক্রস স্কুলে ২০২৬ সালে দিবা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তি, জেনে নিন নিয়ম

পড়াশোনা ডেস্ক

হলিক্রস বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ২০২৬ সালে দিবা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

জেনে রাখুন-

১. বাবা অথবা মা যেকোনো একজনকে ভর্তির আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে।

২. আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা, যা ফেরত দেওয়া হবে না।

৩. সঠিক পরিমাণ টাকা সঙ্গে আনতে হবে, কোনো ভাংতি দেওয়া যাবে না।

৪. এ বিদ্যালয় থেকে দেওয়া আবেদন ফরম ছাত্রীর নিজ হাতে পূরণ করতে হবে।

প্রার্থীর যোগ্যতা-

১. প্রার্থীর যোগ্যতা ২০২৬ সালে দিবা শাখায় ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৬ সালে ১০ থেকে ১১ বছরের মধ্যে হতে হবে।

২. শিক্ষা বোর্ডের দেওয়া ২০২৫ সালের পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে।

আবেদন ফরম আগামী ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর ২০২৫ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১২টার মধ্যে বিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে

পূরণ করা ফরম জমা ও প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম-

তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ শুক্রবার।

সময়: সকাল ৮টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত (উপস্থিত হতে হবে: সব প্রার্থীকে সকাল ৮টায়)।

বিষয়: বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়।

পূরণ করা ফরমের সঙ্গে নিচের কাগজপত্র জমা দিতে হবে-

১. জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ জমা দিতে হবে।

২. খ্রিষ্টান প্রার্থীদের জন্মনিবন্ধন সনদের ‘ডিজিটাল রঙিন কপি’ এবং বাপ্তিস্ম সার্টিফিকেটের ‘অরিজিনাল কপি’ জমা দিতে হবে।

৩. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয়ের স্কুল ড্রেসে পাসপোর্ট সাইজের এক কপি ‘রঙিন ছবি’ ফরমের সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হবে।

৪. বাবা ও মায়ের ‘এনআইডি’ একই পৃষ্ঠায় ফটোকপি করে জমা দিতে হবে।

৫. প্রার্থীর ২০২৫ সালে পড়াশোনা করা বিদ্যালয় থেকে প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।

আবেদন ফরমের মূল্য ৩০০ টাকা

দরকারি তথ্য-

১. লটারির ফলাফল ঘোষণার তারিখ বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে জানিয়ে দেওয়া হবে।

২. ভর্তি বিজ্ঞপ্তির মূল৵ ১০ টাকা, যা ফেরতযোগ্য নয়।

৩. ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তিপ্রক্রিয়ার সব তথ্য ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

৪. ভর্তিপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সব ছাত্রীর মা-বাবা ও অভিভাবকেরা এই বিদ্যালয়ের প্রচলিত সব নিয়মকানুন মেনে নিতে সম্মত রয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

৫. ওপরে দেওয়া সব নিয়মকানুনের সঙ্গে ভর্তির আবেদন ফরম পূরণ করা সব শিক্ষার্থীর মা-বাবা বা অভিভাবকদের সম্মতি রয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

#বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট:

