জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে এমএ ইন ইএলটি ও এমএ ইন ইংলিশ স্টাডিজে শিক্ষার্থী ভর্তি নেবে
ভর্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ইংরেজি প্রোগ্রাম, যেকোনো ডিসিপ্লিনে স্নাতক–সিজিপিএ-২.৫০ থাকলে আবেদন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে উইন্টার ট্রাইমেস্টার-২০২৫ সেশনে বিষয়ে মাস্টার্স উইকেন্ড ইংরেজি দুটি প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর।

কোর্সের বিস্তারিত—

১. ক্রেডিট ঘণ্টা ৪৫ থেকে ৬০ প্রোগ্রাম,
২. ট্রাইমেস্টার সিস্টেম যা ১৬ থেকে ৬০ মাসব্যাপী,
৩. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ফ্যাকাল্টি,
৪. আধুনিক শিক্ষার পরিবেশ,
৫. আপডেটেড সেমিনার লাইব্রেরি,
৬. ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম,
৭. যাতায়াত সুবিধা রয়েছে।

দুটি প্রোগ্রাম—

১. এমএ ইন ইএলটি
২. এমএ ইন ইংলিশ স্টাডিজ।

যাঁরা আবেদন করতে পারবেন—

১. যেকোনো ডিসিপ্লিনে ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং ন্যূনতম সিজিপিএ-২.৫০ থাকতে হবে।

ভর্তির দরকারি তারিখ—

১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার। সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা।
৩. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার। সময়: বেলা ২টা।
৪. মৌখিক ভর্তির তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবার। সময়: বেলা ২.৩০টা থেকে ৪টা।
৫. চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫। সময়: বিকেল ৫টা, ওয়েবসাইটে।
৬. ভর্তির তারিখ: ২৮, ২৯, ৩০ সেপ্টেম্বর ও  ৫ অক্টোবর  ২০২৫।
৭. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১০ অক্টোবর  ২০২৫।

