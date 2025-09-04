জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিলি টু মাস্টার্সে রিলিজ স্লিপে ভর্তির সুযোগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে অনলাইন আবেদন ৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় শুরু হবে, চলবে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ দিবাগত রাত ১২টা পর্যন্ত।
কারা আবেদন করতে পারবেন
২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে যেসব
আবেদনকারী—
১. মেধাতালিকায় স্থান পায়নি,
২. মেধাতালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি হয়নি,
৩. মেধাতালিকায় ভর্তি হয়ে পরবর্তী সময়ে ভর্তি বাতিল করেছে, সেসব আবেদনকারীকে মেধাতালিকায় স্থান পেতে অবশ্যই অনলাইনে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
কারা আবেদন করতে পারবেন না
কলেজ কর্তৃক যেসব আবেদনকারীর প্রাথমিক আবেদন অনলাইনে নিশ্চয়ন করা হয়নি, সেসব আবেদনকারী রিলিজ স্লিপে আবেদন করতে পারবে না। এ–সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের ‘Prospectus/lmportant Notice’ অপশন থেকে জানা যাবে।
রিলিজ স্লিপে অনলাইন আবেদনের তারিখ
২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে প্রিলিমিনারি টু মাস্টার্স (নিয়মিত) ভর্তি কার্যক্রমে রিলিজ স্লিপে অনলাইন আবেদনের তারিখ: ৭ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
আবেদনকারীর করণীয়
১. রিলিজ স্লিপে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের ‘Applicant Login’ অপশনে ‘Masters Preli. (Regular) Login’ লিংকে গিয়ে আবেদন ফরমের ‘রোল নম্বর ও পিন’ এন্ট্রি দিতে হবে। তখন আবেদনকারীর নাম, অন্যান্য তথ্যসহ রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে।
২. এ পর্যায়ে আবেদনকারী বিভাগ ও জেলাভিত্তিক ‘College Selection’ অপশনে গিয়ে যেকোনো কলেজ সিলেক্ট করলে ওই কলেজে তাঁর ভর্তিযোগ্য বিষয়ে শূন্য আসনের তালিকা দেখতে পাবে। আবেদনকারীকে প্রতিটি কলেজের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক শূন্য আসনের তালিকা থেকে তার ভর্তিযোগ্য বিষয় নির্ধারণ করে এন্ট্রি দিতে হবে। এভাবে একজন আবেদনকারীকে পর্যায়ক্রমে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী তিনটি কলেজে বিষয় নির্ধারণ করে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে।
৩. আবেদনকারীকে রিলিজ স্লিপের আবেদন ফরম ডাউনলোড করে অফসেট সাদা কাগজে প্রিন্ট বা পিডিএফ কপি সংগ্রহ করতে হবে, তবে এই ফরম আবেদন করা কলেজে জমা দিতে হবে না এবং কোনো ফি প্রদান করতে হবে না।
৪. রিলিজ স্লিপের আবেদন সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃক অনলাইনে নিশ্চয়ন করতে হবে না।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট।