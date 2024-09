জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়: এমফিল–পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তিতে আবেদনের সময় আবার বাড়ল

Also read:

প্রার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন গেটওয়ে অথবা পে স্লিপ ডাউনলোড করে প্রাথমিক আবেদন ফি হিসেবে ১,০০০ (এক হাজার) টাকা জমা দিয়ে আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপি আগামী ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতার বিস্তারিত তথ্য ও প্রাথমিক আবেদনপত্র পেতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের Master’s/MAS/Ad. MBA/M.Phil./PGD in LIS Tab থেকে Apply Now (MPhil Leading to PhD) অপশনে ক্লিক করতে হবে। ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত তথ্য ছকে প্রার্থীকে সতর্কতার সঙ্গে সব তথ্য নির্ভুলভাবে এন্ট্রি করতে হবে। এ ছাড়া প্রার্থীকে সব পরীক্ষার নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক স্বাক্ষরিত গবেষণা প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। এমফিল লিডিং টু পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি-ইচ্ছুক গবেষকদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও স্থান পরবর্তীতে জানানো হবে।