অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, আবেদন শুরু

অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন প্রক্রিয়া গতকাল রোববার (৯ নভেম্বর) শুরু হয়েছে। এবার চারটি প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তি নেবে বিশ্ববিদ্যালয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ‘ভর্তি পরীক্ষা ২০২৫’ আগামী ২৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।
অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (এফএইটি) অনুষদের বিএসসি ইন অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএসসি ইন অ্যাভিওনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএসসি ইন এয়ারক্রাষ্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (অ্যারোস্পেস), বিএসসি ইন এয়ারক্রাফ্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ারিং (অ্যাভিওনিক্স)।
অ্যাভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের এমএসসি ইন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এমএসসি ইন স্পেস সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং।
সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিংকের মাধ্যমে অনলাইন ফরম পূরণ পূর্বক আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীকে বিস্তারিত ওয়েবসাইটে এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে তে। এছাড়াও অনলাইনে আবেদনের জন্য লিংকে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। ওয়েবসাইটে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক আবেদন ফরম নির্ভুলভাবে পূরণ করে তা অনলাইনে যথাযথভাবে জমা দিয়ে নির্দিষ্ট এসএমএস ফরম্যাট অনুযায়ী ফি পরিশোধ করতে হবে।
ভর্তি পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরে। এর মধ্য গণিত-(৪০), পদার্থবিজ্ঞান (৩০), রসায়ন (২০) ও ইংরেজি (১০)।
—পরীক্ষার পদ্ধতি: নৈর্ব্যক্তিক (৬০) ও বর্ণনামূলক (৪০)। সময় ২ (দুই) ঘণ্টা।
-পরীক্ষার পদ্ধতি: নৈর্ব্যক্তিক (৬০) ও বর্ণনামূলক (৪০)। সময় ২ (দুই) ঘণ্টা।
আবেদনের গুরুত্বপূর্ণ তারিখ— *আবেদন শুরু ৯ নভেম্বর ২০২৫ *আবেদন শেষ ১১ ডিসেম্বর ২০২৫।
যোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
অ্যাডমিট কার্ড উত্তোলনের সময়সীমা: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ৯ টা পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত।
স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন ফরমের সর্বমোট ফি ১০০০ (এক হাজার) টাকা টেলিটক সিমের মাধ্যমে জমা দিতে হবে (১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১ টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে)।
বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লালমনিরহাট ক্যাম্পাসে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে (ভর্তি আবেদন ফরম পূরণের সময় কেন্দ্র উল্লেখ করতে হবে)।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিজ্ঞপ্তির যেকোন নির্দেশনা, তথ্য বা শর্ত যেকোন সময় বাতিল বা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে বলে জানানো হয়েছে।
*বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখুন এখানে
*আবেদনের পদ্ধতিসহ বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন
অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়টি লালমনিরহাটে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশ অ্যাভিয়েশন-সংক্রান্ত বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আগের নাম ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়। গত বছরের ৫ আগস্টের পর এই নাম পরিবর্তন করে অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ করা হয়।