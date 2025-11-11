মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)
প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শূন্য আসনে ভর্তি, মাউশির ৫ জরুরি নির্দেশনা

প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে শূন্য আসনসহ অন্য তথ্য চেয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। শিক্ষা অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশের সব সরকারি মাধ্যমিক স্কুল ও স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মহানগরী, জেলার সদর উপজেলা এবং অন্যান্য উপজেলা সদরে অবস্থিত বেসরকারি স্কুল, স্কুল অ্যান্ড কলেজে (মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর) প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

শূন্য আসনসহ দরকারি তথ্য

প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আপনার প্রতিষ্ঠানের শূন্য আসনসহ অন্যান্য তথ্য ১২ থেকে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের লিংক gsa.teletalk.com.bd–এ প্রবেশ করে টেলিটক কর্তৃক প্রদত্ত ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রদান করতে হবে।

তথ্য প্রদানে মানতে হবে ৫টি জরুরি নির্দেশনা

তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১.শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা সর্বশেষ ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন ফরমে চাওয়া তথ্য প্রদান করতে হবে;

২. কোনো শ্রেণি বা শাখার বিপরীতে শিক্ষার্থীর চাহিদাসংখ্যা কোনোভাবেই ৫৫ (পঞ্চান্ন) জনের বেশি প্রদান করা যাবে না;

৩. অনলাইন তথ্য ফরমে ঢাকা মহানগরীর প্রতিষ্ঠানপ্রধান প্রতিষ্ঠান–সংলগ্ন সর্বোচ্চ তিনটি থানাকে (পুলিশ স্টেশন) ক্যাচমেন্ট এরিয়া হিসেবে নির্ধারণ করবেন;

৪. অনলাইন তথ্য ফরমের ব্যাংক–সংক্রান্ত তথ্যে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানপ্রধানেরা অনলাইন ব্যাংক হিসাব নম্বর ও রাউটিং নম্বর প্রদান করবেন। কোনো প্রকার অ্যানালগ নম্বর প্রদান করা যাবে না;

৫. রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণের সময় কোনো প্রকার ভুল তথ্য প্রদান করা হলে এবং এ বিষয়ে পরবর্তী সময়ে কোনো জটিলতা তৈরি হলে তথ্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানপ্রধান ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধানের জন্য

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিপ্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্ধারিত তারিখের (১২ থেকে ১৯ নভেম্বর) মধ্যে সব সম্মানিত প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

# ভর্তির বিস্তারিতভাবে জানতে ওয়েবসাইট

