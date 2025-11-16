ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স, আবেদন সিজিপিএ ২.৫ হলেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীনে অ্যাকাউন্টিং বিভাগের ১৭তম ব্যাচে (জানুয়ারি–জুন ২০২৬) প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিংয়ে মাস্টার্স প্রফেশনাল (এমপিএ) প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রোগ্রামের মেয়াদ দুই বছর।
ক্রেডিট ঘণ্টা ৫১।
কোর্সের সংখ্যা ১৬, প্রজেক্ট পেপার থাকবে একটি।
অনলাইনে আবেদন করার ওয়েবসাইট
১. যেকোনো বিভাগে ব্যাচেলর ডিগ্রি থাকতে হবে।
২. সব পাবলিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণি অথবা সিজিপিএ ২.৫ (৪.০০–এর মধ্যে) থাকতে হবে।
১. এমসিকিউ অংশ: গণিত, ইংরেজি, হিসাববিজ্ঞান বা সাধারণ জ্ঞান (যেকোনো একটি ব্যবসায় শিক্ষার বাইরের ছাত্রছাত্রীদের)।
২. লিখিত অংশ: ট্রান্সলেশন ও প্যারাগ্রাফ রাইটিং।
৩. মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২ ডিসেম্বর ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, শুক্রবার।
ক. এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষার সময়: বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।
খ. মৌখিক পরীক্ষার সময়: বিকেল পাঁচটা।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট