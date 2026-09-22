ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটিতে পিজিডিআইটি প্রোগ্রাম, ভর্তির বিস্তারিত জেনে নিন

জাহিদ হোসাইন খান

বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, আর এই যুগকে শাসন করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে এবং তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে এক বছর মেয়াদি ‘পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি’ প্রোগ্রামের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে।

আগামী জানুয়ারি ২০২৭ থেকে শুরু হতে যাওয়া এই প্রোগ্রামটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেখানে সাধারণ তথ্যপ্রযুক্তির মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি এআইভিত্তিক আধুনিক কোর্সসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো হবে। যাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ারকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ।

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বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ, আর এই যুগকে শাসন করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে এবং তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটে এক বছর মেয়াদি ‘পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ইনফরমেশন টেকনোলজি’ প্রোগ্রামের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। আগামী জানুয়ারি ২০২৭ থেকে শুরু হতে যাওয়া এই প্রোগ্রামটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেখানে সাধারণ তথ্যপ্রযুক্তির মৌলিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার পাশাপাশি এআইভিত্তিক আধুনিক কোর্সসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে শেখানো হবে। যাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ারকে এক ধাপ এগিয়ে নিতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ।

কোর্সের তথ্য

এই প্রোগ্রামের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো, এখানে যেকোনো একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের স্নাতক ডিগ্রিধারীরা আবেদন করার সুযোগ পাচ্ছেন। আপনি যদি নন-আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়ে থাকেন এবং আইটি সম্পর্কে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন করতে চান, তবে আপনার জন্য এটি আদর্শ একটি কোর্স। পাশাপাশি, যাঁরা বর্তমান পেশার সঙ্গে নতুন আইটি স্কিল যুক্ত করতে চান, আইটি সেক্টরে ক্যারিয়ার গড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিংবা ভবিষ্যতে প্রযুক্তি ও গবেষণা নিয়ে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের সবার জন্যই এই পিজিডিআইটি প্রোগ্রামটি বিশেষভাবে উপযোগী। অর্থাৎ আপনার শিক্ষাগত পেছনের দিক যা–ই হোক না কেন, প্রযুক্তির দুনিয়ায় নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করার দরজা সবার জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। পুরো প্রোগ্রামটি সাজানো হয়েছে ১ বছর মেয়াদি এবং ৩৬ ক্রেডিটের একটি পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক কাঠামোতে। বিশেষ করে চাকরিজীবী এবং ব্যস্ত পেশাজীবীদের কথা মাথায় রেখে ক্লাসগুলোর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে অত্যন্ত সুবিধাজনকভাবে। সপ্তাহে ৪ দিন, প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ থেকে রাত ৯টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

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ভর্তির তথ্য

ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এবং সর্বশেষ সব আপডেট পেতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন। এ ছাড়া যেকোনো প্রয়োজনে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন ০১৭৭৯৪৮২৯৯৪ নম্বরে। এআই ও আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে নিজের পেশাগত জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং ভবিষ্যৎ–মুখী ক্যারিয়ার গড়তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআইটির এই পিজিডিআইটি প্রোগ্রাম হতে পারে আপনার কাঙ্ক্ষিত সিঁড়ি।

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