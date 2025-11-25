ভর্তিতে প্রার্থীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি প্রয়োজন
ভর্তি

বিনা মূল্যে নারীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ, আবেদন শেষ ৩০ নভেম্বর

বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিডব্লিউসিসিআই)  তত্ত্বাবধানে কর্মসংস্থানমুখী তিন মাস মেয়াদি বিভিন্ন কোর্সে বাংলাদেশি নারীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড  ইনোভেশন প্রোগ্রামের (এসআইসিআইপি) সহায়তায় এ প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করা হবে।

  • আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫।

যে ১১টি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে—

১. পার্থিব গ্যালারি বিউটি অ্যান্ড পার্লার ট্রেইনিং সেন্টার: শ্যামলী হাউজিং-২, রোড নং-৩ হাউজ-বি-১, আদাবর, ঢাকা।

যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

২.  টিএমএস: রংপুর রোড, ঠেংগামারা, বগুড়া।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৩.  সাফা হারবাল বিউটি পার্লার: হাউজ ১৫৩/২, পোস্ট-ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী। যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৪. লেডিস লাউঞ্জ বিউটি পার্লার অ্যান্ড ওয়েলস: চাল্ড ভিলা (জল্লারপার মসজিদের পাশে) জিন্দাবাজার, সিলেট।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৫. প্রফেশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট: দক্ষিণ সুরমা, সিলেট।
যে কোর্স করানো হবে:
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৬. জীবনতরী টেকনিক্যাল ট্রেনিং একাডেমি: দারুসা রোড, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।
যে কোর্স করানো হবে:
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৭. মিনাল টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট: ফুকতিবাড়ি, সদর, পঞ্চগড়।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

৮. স্কাস টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার : বিজয়নগর আবাসিক, ডলফিন মোড়, কলাতলী, চট্টগ্রাম।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট ।

৯. হোপ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট: সিএসএস, ৪৭ এম এ বাড়ি রোড, গল্লামারী, খুলনা।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

১০. বাংলাদেশ স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিএসডিআই), হাউস-২/বি, রোড-১২, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।
যে কোর্স করানো হবে:
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

১১. সাইবারটেক আইটি পার্ক লিমিটেড: সুরভী  অ্যাপার্টমেন্ট, জহুরুল নগর লেন, রেডিলাইট কমপ্লেক্স, তৃতীয় বিল্ডিং, বগুড়া।
যে কোর্স করানো হবে:
—বিউটিফিকেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফ্যাশন ডিজাইন, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রোডাকশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট,
—ডিজিটাল মার্কেটিং, ফ্রিল্যান্সিং অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।
—গ্রাফিক ডিজাইন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ ডেভেলপমেন্ট।

ভর্তির সময় যা লাগবে—

১. শুধু বাংলাদেশি নারী শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।
২. প্রশিক্ষণার্থীর বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
৩. তিন মাস মেয়াদকালীন প্রশিক্ষণ শেষে উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা করতে অথবা চাকরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে।
৪. ইতিপূর্বে এসইআইপি বা এসআইসিআইপি প্রকল্পের অন্য কোনো কোর্সে রেজিস্ট্রেশন করে থাকলে এই কোর্সে আবেদনের অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
৫. দরিদ্র, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং সুবিধাবঞ্চিত বাংলাদেশি নারী প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা—

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা মূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৮০ শতাংশ উপস্থিতির ভিত্তিতে নিয়ম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হবে।
২. প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান ও উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা প্রদান করা হবে।

ভর্তির সময় দরকার—

১. আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রার্থীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত,
২. দুই কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি,
৩. এক কপি শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপি,
৪. এক কপি জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি পাঠাতে হবে।

