নারী শিক্ষার্থীদের কেয়ারগিভিং কোর্স, সরকারিভাবে বিনা খরচে

কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে তিন মাস মেয়াদি কেয়ারগিভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু। কোর্সটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ, এডিবি, এসআইসিআইপির আওতায় সম্পূর্ণ সরকারিভাবে বিনা খরচে করানো হবে।
সাধারণ শর্তাবলি—
১. শুধু নারী প্রশিক্ষণার্থীরা আবেদন করতে পারবেন,
২. কোর্সটি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) অনুমোদিত।
কোর্স করানোর স্থান—
কেয়ারগিভিং কোর্সটি করানো হবে নিচের তিনটি কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে।
১. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বাড়ি-১৩, রোড-৪, ব্লক-এফ, সেক্টর-১, আফতাবনগর, ঢাকা।
২. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কুমুদিনী কমপ্লেক্স, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।
৩. কুমুদিনী ট্রেড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ৮৬ সিরাজদ্দৌলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।
শিক্ষাগত যোগ্যতা—
১. এসএসসি পাস,
২. বয়স ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে,
৩. আবেদন করার লিংক
আবেদনের জন্য যা প্রয়োজন—
আবেদনপত্রের সঙ্গে লাগবে—
১. প্রার্থীর পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত,
২. সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র,
৩. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি (২০ বয়সের কম হলে ডিজিটাল জন্ম সনদ)।
প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ—
১. প্রশিক্ষণার্থীদের বিনা মূল্যে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে,
৩. বৃত্তি দেওয়া হবে তিন হাজার টাকা,
২. স্বনামধন্য হাসপাতালে ইন্টার্নশিপ ও হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রয়েছে,
৩. জাপান, হংকং, সিঙ্গাপুর, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যে উচ্চ বেতনে চাকরির সুযোগ দেওয়া হবে।
আবেদন করার বিস্তারিত—
আবেদনপত্র ই-মেইলে পাঠানো যাবে: sicip.kwtbd@gmail.com
ডাকযোগে আবেদনের ঠিকানা: কুমুদিনী, ঢাকা, বাড়ি-১৩, রোড-৪, ব্লক-এফ, আফতাবনগর, ঢাকা।