বাংলায় বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর, সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং নির্মিতি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ
জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ সালের প্রশ্নের ধরন, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ সালের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের কাঠামোসহ নম্বর বণ্টন প্রকাশ করা করেছে। এটি ২০২৫ সালের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। বৃত্তি পরীক্ষার ৫টি বিষয়ের বিস্তারিত প্রশ্নের ধরন, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন নিচে দেওয়া হলো।

জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫-এর জন্য নির্বাচিত নিচের ৫টি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্রের কাঠামো ও নম্বর বিভাজন করা হলো।

বিষয়:

১. বাংলা—পূর্ণমান: ১০০ নম্বর, পরীক্ষার সময়: ৩ ঘণ্টা।

২. ইংরেজি—পূর্ণমান: ১০০ নম্বর, পরীক্ষার সময়: ৩ ঘণ্টা।

৩. গণিত—পূর্ণমান: ১০০ নম্বর, পরীক্ষার সময়: ৩ ঘণ্টা।

৪. বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়—পূর্ণমান: (৫০ + ৫০) = ১০০ নম্বর, পরীক্ষার সময়: (১.৩০ + ১.৩০) ৩ ঘণ্টা।

# প্রশ্নের ধরন, মূল্যায়ন নির্দেশনা ও নম্বর বিভাজন নিচে ছাপা হলো:

১.

বিষয়: বাংলা-––

পূর্ণ নম্বর: ১০০, সময়: ৩ ঘণ্টা।

প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন:

বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর, সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর, বর্ণনামূলক প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর এবং নির্মিতি অংশের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন—১ x ২০ = ২০ নম্বর

গদ্য থেকে ৫টি, কবিতা থেকে ৫টি ও ব্যাকরণ অংশ থেকে ১০টি করে মোট ২০টি প্রশ্ন থাকবে।

# সৃজনশীল প্রশ্ন—১০ x ৪ = ৪০ নম্বর

গদ্য থেকে ২টি ও কবিতা থেকে ২টি করে মোট ৪টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।

# বর্ণনামূলক প্রশ্ন—১ x ২০ = ২০ নম্বর

আনন্দপাঠ থেকে ১টি বর্ণনামূলক প্রশ্ন থাকবে।

[প্রশ্নের ২টি অংশ থাকবে। ‘ক’ অংশের জন্য ৩ নম্বর এবং ‘খ’ অংশের জন্য ৭ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।]

# নির্মিতি অংশ:

পত্র রচনা—১ x ৫ = ৫ নম্বর

সারাংশ/সারমর্ম—১ x ৫ = ৫ নম্বর

ভাবসম্প্রসারণ—১ x ৫ = ৫ নম্বর

প্রবন্ধ রচনা (২টি থেকে ১টি)—১ x ১৫ = ১৫ নম্বর

২.

বিষয়: ইংরেজি---

পূর্ণ নম্বর: ১০০, সময়: ৩ ঘণ্টা।

প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন:

# Part-A: Reading (40 marks)

Seen Passage-1:

Test Items:

1. MCQ—0.5 x 10 = 5 Marks

2. Answering questions—2 x 4 = 8 Marks

Seen Passage-2:

Test Items:

3. Gap filling—0.5 x 5 = 2.5 Marks

4. Vocabulary (Synonyms & Antonyms)— 0.5 x 5 = 2.5 Marks

Unseen Passage:

Test Items:

5. Information Transfer—1 x 5 = 5 Marks

or. True/False

6. Writing Summary—5 Marks

7. Matching—1 x 4 = 4 Marks

Poems:

Test Items:

8. Answering question from poems in English for Today (any 4 out of 7)—2 x 4 = 8 Marks

# Part-B: Grammar (30 marks)

Test Items:

9. Gap filling activities with clues/without clues (parts of speech, use of articles, prepositions etc.)—0.5 x 10 = 5 Marks

10. Substitution table—1 x 5 = 5 Marks

11. Right form of Verbs—0.5 x 10 = 5 Marks

12. Changing Sentences (Tense, Affirmative, Negative, Assertive, Interrogative. Optative, Imperative, Exclamatory)—1 x 10 = 10 Marks

13. Punctuation and Capitalization—0.5 x 10 = 5 Marks

# Part-C: Writing (30 marks):

Test Items:

14. Letter/E-mail (Formal/Informal)—8 Marks

15. Completing stories/Writing dialogues—10 Marks

16. Writing short composition in 200 words—12 Marks.

বিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্নে ১০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে ১০ নম্বর ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে

৩.

বিষয়: গণিত---

পূর্ণ নম্বর: ১০০,সময়: ৩ ঘণ্টা।

প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন:

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর ও বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন—১ x ৩০ = ৩০ নম্বর

পাটিগণিত অংশ থেকে ৮-১০টি,

বীজগণিত অংশ থেকে ৮-১০টি,

জ্যামিতি অংশ থেকে ৬-৮টি এবং

তথ্য ও উপাত্ত অংশ থেকে ৩-৪টি প্রশ্ন নিয়ে মোট ৩০টি বহুনির্বাচনী থাকবে।

# সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন—২ x ১০ = ২০ নম্বর

১০টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে।

# সৃজনশীল প্রশ্ন—১০ x ৫ = ৫০ নম্বর

পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি এবং তথ্য ও উপাত্ত অংশ থেকে কমপক্ষে ১টি করে মোট ৫টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।

জেনে রাখো: প্রতিটি অধ্যায় থেকে ন্যূনতম ১টি প্রশ্ন (সৃজনশীল প্রশ্ন/সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন/বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) থাকতে হবে।

৪.

বিষয়: বিজ্ঞান---

পূর্ণ নম্বর: ৫০, সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন:

বিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন—১ x ১০ = ১০ নম্বর

১০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে।

# সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন—২ x ৫ = ১০ নম্বর

৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে।

# সৃজনশীল প্রশ্ন—১০ x ৫ = ৩০ নম্বর

৩টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।

জেনে রাখো: প্রতিটি অধ্যায় থেকে ন্যূনতম ১টি প্রশ্ন (সৃজনশীল প্রশ্ন/সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন/বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) থাকতে হবে।

গণিতে সৃজনশীল প্রশ্নে ৫০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ২০ নম্বর ও বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে

৫.

বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়---

পূর্ণ নম্বর: ৫০, সময়: ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট।

# প্রশ্নের ধরন ও নম্বর বিভাজন:

বিজ্ঞান বিষয়ের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর, সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর ও সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৩০ নম্বর বরাদ্দ আছে। সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন—১ x ১০ = ১০ নম্বর

১০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে।

# সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন—২ x ৫ = ১০ নম্বর

৫টি সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন থাকবে।

# সৃজনশীল প্রশ্ন—১০ x ৫ = ৩০ নম্বর

৩টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে।

জেনে রাখো: প্রতিটি অধ্যায় থেকে ন্যূনতম ১টি প্রশ্ন (সৃজনশীল প্রশ্ন/সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন/বহুনির্বাচনী প্রশ্ন) থাকতে হবে।

*বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট:

