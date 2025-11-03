চীনা ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সে ভর্তিতে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস হতে হবে
চীনা ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সে ভর্তিতে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস হতে হবে
ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা কোর্স, যোগ্যতা এইচএসসি পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চীনা ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সে ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

প্রোগ্রামের বিবরণ—

১. সন্ধ্যাকালীন কোর্স

২. এইচএসকে৪ লেভেলের কোর্স

৩. কোর্সের আসনসংখ্যা সীমিত।

ভর্তির যোগ্যতা—

ভর্তির যোগ্যতা: কমপক্ষে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় পাস।

দরকারি তথ্য—

  • কোর্সের মেয়াদ: ১৫০ ঘণ্টা

  • ক্লাস হবে: প্রতি সপ্তাহে তিন দিন শুক্রবার, শনিবার ও বুধবার

  • সময়: সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে চীনা ভাষার এলিমেন্টারি কোর্সটি সন্ধ্যাকালীন

কোর্সের সুবিধা—

১. চীনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ

২. চীনের প্রতিষ্ঠানে সহজে চাকরি পাওয়ার সুযোগ।

আবেদন করতে—

*ভর্তির লিংক

ভর্তির জন্য যোগাযোগ: কক্ষ নম্বর ১২৬, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

* বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

