ভর্তি

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ভর্তির আবেদন প্রত্যাহার করা শিক্ষার্থীদের ফি ফেরত দিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (প্রস্তাবিত) অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় যেসব ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ না করে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের ফি ফেরত দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যেসব শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করে পরবর্তী সময়ে আবেদন প্রত্যাহার করেছেন, তাঁদের টাকা ফেরতের প্রক্রিয়া ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। শিক্ষার্থীরা আবেদনের জমা করা ৮০০ টাকা বিভিন্ন ফি বিভিন্ন মাধ্যমে কর্তন শেষে সর্বমোট ৭৩৪ টাকা ফেরত পাবেন। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ফি বাবদ কাটা যাবে ৫০ টাকা, মোবাইল ব্যাংকিং বা ব্যাংক চার্জ যাবে ৯.৮৮ টাকা এবং ফেরত প্রদান অনলাইন চার্জ হিসেবে ৬.১২ টাকা কাটা যাবে।

Also read:মেট্রোরেল সম্পর্কে জেনে নিন ৩৫টি প্রশ্ন

এদিকে অপর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসঙ্গতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। আগামী ১৫/৯/২০২৫ থেকে Subject choice এবং College choice কার্যক্রম শুরু হবে।

Also read:এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ
আরও পড়ুন