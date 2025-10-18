এমআইএসটির ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, শর্তে থাকছে দ্বিতীয়বারের সুযোগ

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এমআইএসটিতে এবারের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। অনলাইনে আবেদন শুরু হবে আগামী ২ নভেম্বর থেকে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে এবারও থাকছে দ্বিতীয়বার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আছে। তবে সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৫ শতাংশ নম্বর কাটা যাবে আবেদনকারী প্রার্থীর। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর।
২০২২ ও ২৩ সালে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ-৪ (জিপিএ–৫ স্কেলে) পেতে হবে। আর ২০২৪ ও ২৫ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও ইংরেজিতে ১৮ পয়েন্ট থাকতে হবে। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে এইচএসসি ও সমমানের জিপিএ-৪ করে পেতে হবে।
‘এ’ ইউনিটের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড আর্কিটেকচারে গণিতে ৮০, পদার্থ বিজ্ঞানে ৬০, রসায়নে ৪০ ও ইংরেজিতে ২০–সহ মোট ২০০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। পরীক্ষা ৩ ঘণ্টার। এ বছরের উচ্চমাধ্যমিকে সিলেবাসে হবে পরীক্ষা।
‘বি’ ইউনিটের আর্কিটেকচারে অঙ্কন ও আর্কিটেকচার সম্পৃক্ত বিষয়ে ২০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা ২ ঘণ্টা।
‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি ১২০০ টাকা । আর আর্কিটেকচারের ‘বি’ ইউনিটের আবেদন ফি ১ হাজার ৪০০ টাকা।
আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।