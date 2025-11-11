এ বছর মেডিকেলের এই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ হবে আরও অনেক নতুন মুখ। মডেল হয়েছেন তৃণা, রাতুল, সাকিয়া, মায়িশা, প্রিন্স ও মাহদী
ভর্তি

মেডিকেল-ডেন্টালে ভর্তিতে আবেদন শুরু, সরকারি মেডিকেলে আসন পুনর্বিন্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফরম শুরু হয়েছে আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর ২০২৫) থেকে। ফরম পূরণের নির্দেশনা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। অনলাইনে ফরম পূরণ শুরু সকাল ১০টা থেকে। শিক্ষার্থীরা ফরম পূরণ করতে পারবেন ২১ নভেম্বর (শুক্রবার) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। ফি জমা দেওয়া যাবে ২২ নভেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে এবং একই প্রশ্নপত্রে অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নে হবে পরীক্ষা। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

আবেদনের যোগ্যতা—

  • আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।

  • ২০২৪ অথবা ২০২৫ সালে এইচএসসি/‘এ’ লেভেল/সমমান এবং ২০২২ সালের পর এসএসসি/‘ও’ লেভেল/সমমান পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। দুই পরীক্ষায় মোট জিপিএ কমপক্ষে ৮.৫০ থাকতে হবে এবং কোনো পরীক্ষায় জিপিএ ৪-এর নিচে হলে আবেদন করা যাবে না।

  • প্রার্থীকে নিয়মিত এসএসসি ও সমমান ‘ও’ পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং এইচএসসি অথবা সমমান ‘এ’ লেভেল পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগসহ অবশ্যই ফিজিকস (পদার্থবিজ্ঞান), কেমিস্ট্রি (রসায়ন) ও বায়োলজি (জীববিজ্ঞান) থাকতে হবে।

  • সকল আবেদনকারী প্রার্থীর জন্য এইচএসসি/এ লেভেল অথবা সমমান পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম জিপিএ ৩ দশমিক ৫ পয়েন্ট থাকতে হবে।

  • উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মোট জিপিএ ৮ এবং এককভাবে ন্যূনতম ৩ দশমিক ৫০ থাকতে হবে। জীববিজ্ঞানে ন্যূনতম গ্রেড পয়েন্ট ৩ দশমিক ৫০ না থাকলে কোনো প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না ।

পরীক্ষা পদ্ধতি

এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা ১০০ নম্বরের বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ ১০০ প্রশ্নে) প্রশ্নে পরীক্ষা এইচএসসি বা সমমান সিলেবাস অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। ১০০ নম্বরের মধ্যে—

জীববিজ্ঞান: ৩০

রসায়ন: ২৫

পদার্থবিজ্ঞান: ১৫

ইংরেজি: ১৫

সাধারণ জ্ঞান, প্রবণতা ও মানবিক গুণাবলি: ১৫।

প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে । পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। পাস নম্বর ৪০।

মেধা তালিকা নির্ধারণ—

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার জিপিএ মিলিয়ে মোট ১০০ নম্বর নির্ধারণ করা হবে—

(ক). এসএসসি জিপিএ এর ৮ গুন = ৪০

(খ). এইচএসসি জিপিএ এর×১২ গুন = ৬০

লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে এই দুইয়ের যোগফলেই মেধা তালিকা চূড়ান্ত হবে।

২০২৪ সালের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মোট নম্বর থেকে ৩ নম্বর এবং গত শিক্ষাবর্ষে কোনো সরকারি মেডিকেল বা ডেন্টাল কলেজে ভর্তি থাকা প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫ নম্বর কেটে মেধা তালিকা করা হবে।

ভর্তির ফরম পূরণে যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে। এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তির জন্য অনলাইন ফরম পূরণের নিয়মাবলি, ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের ওয়েবসাইট , স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট , স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটটেলিটকের ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে।

আবেদনে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ—

  • অনলাইনে আবেদন শুরু ১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা

  • অনলাইনে আবেদন শেষ: ২১ নভেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) রাত ১১:৫৯

  • ফি জমাদানের শেষ সময়: ২২ নভেম্বর ২০২৫ (শনিবার) রাত ১১:৫৯

  • প্রবেশপত্র ডাউনলোড: ৭-৯ ডিসেম্বর (রোববার-মঙ্গলবার)

  • হাজিরা সিট ডাউনলোড: ৯-১০ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার-বুধবার)

  • ভর্তি পরীক্ষা: ১২ ডিসেম্বর (শুক্রবার) সকাল ১০টা-১১:১৫

সরকারি মেডিকেলগুলোর আসন পুনর্বিন্যাস

সরকারি ৩৭ মেডিকেল কলেজের আসন পুনর্বিন্যাস করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ সংক্রান্ত নোটিশে বলা হয়েছে, দেশের ৩৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস কোর্সের বিদ্যমান আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই কলেজগুলোতে আসন ছিল ৫ হাজার ৩৮০টি। এর মধ্যে ১৪টি মেডিকেল কলেজের মোট ৩৫৫টি আসন কমানো হয়েছে। অন্যদিকে তিনটি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন ৭৫টি বাড়িয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ২৮০টি আসন কমানো হলো।

দেশের প্রথম সারির পুরোনো আটটি মেডিকেল কলেজ থেকে ২৫টি করে আসন কমানো হয়েছে। ২৫০ থেকে আসন কমে এই ৮ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২২৫-এ। এগুলো হল- ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট এমএজি ওসমানী, বরিশাল শের-ই-বাংলা, ঢাকার স্যার সলিমুল্লাহ এবং রংপুর মেডিকেল কলেজ। এ ছাড়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজেও ২৩০ থেকে ৫ কমিয়ে ২২৫টি আসন নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর বাইরে হবিগঞ্জ মেডিকেল কলেজ থেকে ৫০ এবং নেত্রকোনা, নীলফামারী, নওগাঁ, মাগুরা ও চাঁদপুর মেডিকেল থেকে ২৫ করে কমিয়ে ৫০ আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। আসন বাড়া তিনটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ এবং পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ। এর মধ্যে শহীদ তাজউদ্দীন এবং টাঙ্গাইল মেডিকেলে ২৫ করে বাড়িয়ে আসন দাঁড়িয়েছে ১২৫টি। আর পটুয়াখালী মেডিকেলে ২৫ বাড়িয়ে আসন নির্ধারণ করা হয়েছে ১০০টি।

অন্যান্য মেডিকেলের আসনসংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। এর মধ্যে ২০০ করে আসন রয়েছে কুমিল্লা, খুলনা, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান, ফরিদপুর এবং দিনাজপুর মেডিকেল কলেজে। ১০০ করে আসন রয়েছে পাবনা, নোয়াখালী, কক্সবাজার, যশোর, সাতক্ষীরা, কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কুষ্টিয়া, জামালপুর এবং মুগদা মেডিকেল কলেজে। অপরদিকে ১২৫টি করে আসন রয়েছে গোপালগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজে। আর সুনামগঞ্জ মেডিকেল কলেজে রয়েছে ৭৫টি আসন।

