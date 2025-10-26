ভর্তি

আইএইচটি ও ম্যাটস ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, নির্বাচিত ৩০৪৩, ভর্তিতে যা যা প্রয়োজন

ঢাকা

দেশের ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলের (ম্যাটস) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ থেকে নম্বর যোগ করে মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ৪৩ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হলো। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে আইএইচটি ও ম্যাটসগুলোয় যথাক্রমে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তিতে ২৪ অক্টোবর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পরীক্ষার ফলাফল ও এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ থেকে নম্বর যোগ করে মেধা ও পছন্দ অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে ৩ হাজার ৪৩ জন শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হলো। সংশ্লিষ্ট সরকারি আইএইচটি ও ম্যাটসগুলোর অধ্যক্ষরা ২৭/১০/২০২৫ থেকে ৮/১১/২০২৫ পর্যন্ত অফিস চলাকালে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। ৯/১১/২০২৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ভর্তিসংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণ করবেন। সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষ কর্তৃক গঠিত স্থানীয় ভর্তি কমিটি শিক্ষার্থীদের সনদপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে এবং গঠিত মেডিকেল বোর্ড তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে। কোনো শিক্ষার্থীর দাখিলকৃত সনদের মধ্যে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে বা কোনো শিক্ষার্থী স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অযোগ্য বলে বিবেচিত হলে তাঁর প্রাথমিক নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়া ভর্তি–পরবর্তী সময়ে কোনো শিক্ষার্থীর প্রদত্ত তথ্য ভুল/অসত্য প্রমাণিত হলে তাঁর ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভর্তিসংক্রান্ত সব তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে জানা যাবে।

ভর্তির সময় যেসব কাগজপত্র প্রয়োজন হবে

১. ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আইএইচটি/ম্যাটস ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র;

২. এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পাসকৃত একাডেমিক মূল ট্রান্সক্রিপ্ট/মূল নম্বরপত্র;

৩. এসএসসি/সমমান পরীক্ষা পাসের মূল সনদ/মূল প্রশংসাপত্র;

৪. স্থানীয় সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ অথবা ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ের প্রধান অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত মূল নাগরিক সনদ বা জন্মনিবন্ধন সনদের কপি;

৫. সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছয় কপি রঙিন ছবি। এক কপি সত্যায়িত, বাকি পাঁচ কপি সত্যায়িত ছাড়া জমা দিতে হবে;

৬. সরকারি চাকরিজীবী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্রের কপি, যোগদানপত্রের কপি ও বর্তমান কর্মস্থলের চাকরির প্রত্যয়নপত্র;

৭. পার্বত্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীর ক্ষেত্রে সার্কেল চিফ এবং জেলা প্রশাসকের সনদ, পাবর্ত্যজেলার অ-উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সার্কেল চিফ বা জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদ; অন্যান্য জেলার উপজাতীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে গোত্রপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক প্রদত্ত মূল সনদ।

