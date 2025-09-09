প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধি, শিক্ষা অধিদপ্তরের ৯টি জরুরি নির্দেশনা

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৫০ জনের কম এবং ৫০ থেকে ১০০ শিক্ষার্থী বিশিষ্ট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে জরুরি ৯টি নির্দেশনা জারি করেছে। শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (পলিসি অ্যান্ড অপারেশন) মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি স্বাক্ষরিত এ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
১. সার্বক্ষণিক যোগাযোগ: ৫০ এর কম ও ৫০ থেকে ১০০ শিক্ষার্থীবিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
২. শিশু জরিপ: ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় ‘শিশু জরিপ’ করে কোন শিশু কোন বিদ্যালয়ে গমন করে তা নির্ধারণ এবং যারা কোন প্রতিষ্ঠানেই গমন করে না তা চিহ্নিত করতে হবে।
৩. অভিভাবক সম্পৃক্ততা: ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় অভিভাবকদের নিয়ে অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশ করতে হবে।
৪. সামাজিক প্রচারণা: ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য স্থানীয় মসজিদ বা মন্দির বা গির্জা বা বাজারে মাইকিং করে শিক্ষার গুরুত্ব প্রচার করতে হবে।
৫. পুরস্কার প্রদান: নিয়মিত উপস্থিত শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা এবং অভিভাবকদের ধন্যবাদ ও প্রশংসাপত্র প্রদান করতে হবে।
৬. বিদ্যালয় একীভূতকরণ: ৫০ শিক্ষার্থী বিশিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষার্থী বাড়ানো সম্ভব না হলে বিদ্যালয়টি কীভাবে অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে একীভূত করা যায় সে বিষয়ে প্রস্তাব পাঠাতে হবে।
৭. ১০০ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়: ১০০ শিক্ষার্থী বিশিষ্ট বিদ্যালয় শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৮. জাতীয় দিবসে সম্পৃক্ততা: বিভিন্ন জাতীয় দিবসে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করতে হবে।
৯. স্লিপ কার্যক্রম: স্লিপ কার্যক্রমে অভিভাবকদের পরিকল্পনা ও মতামতকে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
