কলেজে ভর্তি নিয়ে নতুন নির্দেশনা, যা যা মানতে হবে

কলেজের একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিতে এডুকেশন কোটায় (ইকিউ-১ ও ২) অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আজ রোববার (২৪ আগস্ট) বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির চিঠিতে বলা হয়েছে, এডুকেশন কোটায় (ইকিউ-১ ও ২) সিলেকশনপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে। সে ক্ষেত্রে এই কোটার সঠিক প্রমাণক জমা দিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে না। যেসব প্রার্থী যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও আবেদন করেছে, তাদের সংশ্লিষ্ট বোর্ডে গিয়ে আবেদন বা নিশ্চয়ন বাতিল করতে হবে। একই সঙ্গে তাদের ফের আবেদন করার জন্য বলা হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০২৫ অনুযায়ী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে অনলাইনে আবেদনে ইকিউ-১, ইকিউ-২ (এডুকেশন কোটা-১, ২) কোটার ক্ষেত্রে নির্ধারিত যোগ্যতা থাকতে হবে।
এডুকেশন কোটা-১ এর যোগ্যতার ক্ষেত্রে এ কোটায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে অবশ্যই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান হতে হবে।
এডুকেশন কোটা-২ এর যোগ্যতার ক্ষেত্রে এ কোটায় আবেদনকারী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন নির্ধারিত ২৮টি দপ্তর, সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তান হতে হবে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুল, সরকারি কলেজ, সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সরকারি শিক্ষা অফিসগুলোতে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানের ক্ষেত্রে এ কোটা সুবিধা পাবেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর, অফিস বা সংস্থাগুলো হলো—
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ), বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন (বিএনসিইউ), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার)।