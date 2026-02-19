জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকে বিষয়প্রাপ্তদের ভর্তি শুরু

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) স্নাতক ও বিবিএ প্রথম বর্ষের পাঁচ ইউনিটে বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তির তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষে ইউনিট ‘A, B, C, D ও E’-এ প্রথম পর্যায়ে বিষয়প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ১৯ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইট এ নিজ নিজ প্যানেলে লগইন করে ভর্তি ফরম পূরণ ও নিচে উল্লেখিত ভর্তি ফি অনলাইনে জমা দিতে হবে।
১৯ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত (সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে) বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকার দিনগুলোয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট ডিন অফিসে ভর্তি ফরম ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিয়ে কাগজপত্র জমাদানের স্লিপ সংগ্রহ করে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইট।