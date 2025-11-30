মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল ফরিদপুরে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ

মিলিটারি কলেজিয়েট স্কুল ফরিদপুরে (এমসিএসএফ) ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে বয়েজ ক্যাডেট ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে বয়েজ ক্যাডেটে ভর্তি করা হবে।
১.বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে।
২. আবেদন অনুযায়ী ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
৩. শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে।
১. লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬ শুক্রবার, সকাল ৯টা-১১টা।
২. মৌখিক, স্বাস্থ্য এবং মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার তারিখ: এমসিএসএফের ওয়েবসাইটে পরে জানানো হবে।
প্রবেশপত্রে উল্লেখ থাকবে।
১. লিখিত পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বরের হবে।
২. লিখিত পরীক্ষার বিষয় হলো: বাংলা ৫০, ইংরেজি ৫০,গণিত ৫০, সাধারণ জ্ঞান ও আইকিউ ৫০ নম্বর।
৩. পরীক্ষার সময়: ২ ঘণ্টা।
বয়স: ১ জানুয়ারি ২৬ তারিখে যথাক্রমে সপ্তম শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ১৩ বছর ০৬ মাস ও অষ্টম শ্রেণিতে সর্বোচ্চ ১৪ বছর ০৬ মাস হতে হবে।
-উচ্চতা: সর্বনিম্ন ৪-৮/৫৬ ইঞ্চি
-ওজন: স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল চার্টে উল্লিখিত বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী।
সিলেবাস ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
বাংলা বা ইংরেজি যেকোনো একটি মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে।
১ জানুয়ারি ২০২৬ বৃহস্পতিবার রাত ১২টা পর্যন্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
১. পাসপোর্ট সাইজের ছবি (সাইজ ৩০০ X ৩০০ পিক্সেল এবং সর্বোচ্চ ১০০ কিলোবাইট JPEG)
২. পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর (সাইজ ৩০০ x ১০০ পিক্সেল এবং সর্বোচ্চ ৭০ কিলোবাইট JPEG)।
৩. জন্মনিবন্ধন সনদপত্র (সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোবাইট JPEG)।
৪. প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ষষ্ঠ বা সপ্তম অথবা সমমানের (যেকোনো মাধ্যম) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাল এবং রোল নম্বর উল্লেখ করে সনদপত্র। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হয়ে থাকলে প্রধান শিক্ষকের এই মর্মে সনদ প্রদান করতে হবে যে, ‘(নাম রোল নম্বর এ স্কুলে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি/সমমানের বার্ষিক পরীক্ষায় (বাংলা/ইংরেজি) মাধ্যম/ভার্সন-এ অংশগ্রহণ করেছে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে)’ (সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোবাইট JPEG)।
১. অনলাইনে আবেদনকারীকে ওয়েবসাইটে ভর্তি ফরম পূরণের পর অনলাইন পেমেন্ট গেটওয়ে লিংকে মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড এবং ওয়ালেটের যেকোনো একটির মাধ্যমে দুই হাজার টাকা ফি জমাদান নিশ্চিত করে অনলাইনের আবেদন ফরম নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে।
২. আবেদনপত্র ফি দুই হাজার টাকা সঠিকভাবে জমা দেওয়ার পরেই আবেদনটি গৃহীত হবে।
৩. সঠিকভাবে আবেদন ফি জমা না হলে আবেদন ফরম পূরণ ও প্রবেশপত্র প্রিন্ট করা যাবে না।
১. সফলভাবে আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর ৫ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে ৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত প্রবেশপত্র প্রিন্ট বা ডাউনলোড করতে পারবেন। Tracking এবং প্রদত্ত Mobile Number এর মাধ্যমে Submit বাটনে ক্লিক করে প্রবেশপত্র (Admit Card) প্রিন্ট বা ডাউনলোড করতে পারবেন।
২. অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট