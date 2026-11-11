এমআইএসটিতে ভর্তি পরীক্ষার সূচি পরিবর্তন, আবেদন শুরু ৫ জানুয়ারি ২০২৭

মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সময় পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সূচি অনুযায়ী, আগামী ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্র ও শনিবার) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। উচ্চশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানে আবেদন শুরু হবে ৫ জানুয়ারি ২০২৭।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (শুক্রবার) ইউনিট ‘সি’ (বিজ্ঞান)-এর ভর্তি পরীক্ষা হবে। আর ইউনিট ‘বি’ (আর্কিটেকচার) ও ‘এ’ (আর্কিটেকচার)–এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ (শনিবার)।
ভর্তি পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৫ জানুয়ারি ২০২৭। আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সুযোগ পাবেন শিক্ষার্থীরা। ভর্তিতে আবেদনের বিস্তারিত যোগ্যতা ও অন্য শর্তাবলি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
এর আগের সূচি অনুযায়ী, ২২ জানুয়ারি (শুক্রবার) ইউনিট ‘এ’ (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও ইউনিট ‘বি’ (আর্কিটেকচার) এবং ১৫ জানুয়ারি ইউনিট ‘সি’ (বিজ্ঞান)–এর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে এখন নতুন সূচিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এদিকে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুনঃপরীক্ষা শুরু হবে ১ ডিসেম্বর ২০২৬। এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া প্রায় ৪ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থীর কেউ পুনঃপরীক্ষায় দেওয়ার সুযোগ পাবেন।