জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসির সুযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার অব সায়েন্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স প্রোগ্রামের (পিএমএসসিএস) ফল ২০২৫ সেশনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. প্রোগ্রামের মেয়াদ: এক বছর, তিন সেমিস্টার।
২. ভর্তি পরীক্ষা ফি: ১০০০ টাকা।
৩. এই প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ঢাকা থেকে যাতায়াতের জন্য পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে।
১. শিক্ষার্থীদের ওয়েবসাইটে লগইন করে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে ও ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে।
২. ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উল্লেখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ আগস্ট ২০২৫ শুক্রবার, বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।
৩. ক্লাস হবে: শুক্রবার, সকাল ৮টা ৪৫ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত।
৪. বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: