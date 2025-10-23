খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর, পরীক্ষা–সম্পর্কিত বিস্তারিত ২৯ অক্টোবর

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক/স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি প্রক্রিয়া–সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ২৯ অক্টোবর খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ১৮ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হবে এ ও বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। এ ইউনিটে বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা স্কুলের ডিসিপ্লিনগুলোর পরীক্ষা এবং বি ইউনিটে থাকবে জীববিজ্ঞান স্কুলের ডিসিপ্লিনগুলোর পরীক্ষা।
১৯ ডিসেম্বর (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে সি ও ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা। সি ইউনিটে থাকবে কলা ও মানবিক স্কুল, সামাজিক বিজ্ঞান স্কুল, আইন স্কুল, শিক্ষা স্কুল এবং চারুকলা স্কুলের ডিসিপ্লিনগুলোর পরীক্ষা। অন্যদিকে ডি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় প্রশাসন স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা।