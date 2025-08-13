জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিসেফের উদ্যোগে অনার্স পাঠদানকারী কলেজে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিসেফের যৌথ উদ্যোগে অধিভুক্ত স্নাতক (সম্মান) পাঠদানকারী কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অধ্যক্ষদের সম্মিলিত অংশগ্রহণে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। এই ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে অনলাইনে (জুম অ্যাপস) সংযুক্ত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হবে—
আগামী ১৮ আগস্ট ২০২৫, সকাল ১০টা।
ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের স্থান—
লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ মিলনায়তন, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১. শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার জন্য কলেজের ভেতরে একটি অস্থায়ী বুথ স্থাপন করতে হবে। বুথ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (ভেস্ট, ব্যাকড্রপ, ব্যানার) অনুষ্ঠানের কমপক্ষে একদিন আগে অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।
২. ওরিয়েন্টেশনের দিন থেকে ‘পরবর্তী দুই দিন’ কলেজ চলাকালীন সময় বুথটি সক্রিয় থাকবে।
৩. যে সব কলেজে NUSDFএর শিক্ষার্থী অ্যাম্বাসেডর রয়েছে (তালিকা সংযুক্ত) সেসব কলেজে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে দুজন শিক্ষার্থী অ্যাম্বাসেডর বুথ স্থাপন ও এর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।
৪. যেসব কলেজে NUSDF অ্যাম্বাসেডর নেই সেসব কলেজের অধ্যক্ষ দুজন অ্যাম্বাসেডর শিক্ষার্থী এবং একজন শিক্ষক নির্বাচন করে দেবেন। নির্বাচিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অধ্যক্ষের নেতৃত্বে বুথ স্থাপন ও এর কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
১. নিচের লিংক বা কিউ আর কোড স্ক্যান করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হবেন,
২. NUSDF অ্যাম্বাসেডর শিক্ষার্থীর সঙ্গে সমন্বয় ও দায়িত্ব বণ্টন,
৩. দুজন শিক্ষার্থী প্রতিনিধি নির্বাচন এবং তাদের নাম, যোগাযোগ নম্বর হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা,
৪. অনুষ্ঠানের ৩/৪ দিন আগে শিক্ষার্থীদের এই সম্পর্কে অবহিত করা এবং অনুষ্ঠানের দিন কলেজে উপস্থিত থাকার নির্দেশনা দেওয়া,
৫. অনুষ্ঠানে অনলাইনে যুক্ত হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা,
৬. অনলাইন গেম উদ্বোধন হওয়ার পর বুথে গিয়ে সে গেমটি খেলতে উৎসাহ দেওয়া।
# ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামে যুক্ত হওয়ার লিংক:
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট :