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বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় ২০২৭ সালে শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি

পড়াশোনা ডেস্ক

বিএএফ শাহীন কলেজ কুর্মিটোলায় ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রভাতি এবং দিবা শাখায় বাংলা মাধ্যমে (শিশু শ্রেণি) ও ইংরেজি ভার্সনে (শিশু ও প্রথম শ্রেণিতে) নতুন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

যে শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে—

১. প্রভাতি ও দিবা শাখায় বাংলা মাধ্যমে শিশু শ্রেণি

২. প্রভাতি ও দিবা শাখায় ইংরেজি ভার্সনে শিশু ও প্রথম শ্রেণি

শিক্ষার্থীর বয়স —

# শিশু শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৫ থেকে ৬ বছর।

# প্রথম শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীর বয়স ৬ থেকে ৭ বছর।

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অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ—

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৯ অক্টোবর ২০২৬।

লটারির তারিখ—

তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৬।

লটারির উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ—

তারিখ: ২ ডিসেম্বর ২০২৬।

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কোথায় আবেদন করবেন—

১. আবেদনের করার জন্য কলেজ ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে।

২. অনলাইনের আবেদনের নিয়মাবলি ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।

*বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট:

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