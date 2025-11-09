ডিপ্লোমা ও ভোকেশনালে ভর্তিতে সময় বৃদ্ধি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ও দুই বছর মেয়াদি উচ্চমাধ্যমিক (ভোকেশনাল) পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময়সীমা এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ভর্তি কার্যক্রম চলবে আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এই সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ও দুই বছর মেয়াদি উচ্চমাধ্যমিক (ভোকেশনাল) পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। ভর্তি কার্যক্রম আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। পূর্বনির্ধারিত সময়সীমা শেষ হলেও শিক্ষার্থী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ভর্তি–সংক্রান্ত পরবর্তী নির্দেশনা ও কার্যক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.bteb.gov.bd) দেখা যাবে বলেও জানানো হয়েছে।