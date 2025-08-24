টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, আসন ১২০

টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামের লেভেল ১ টার্ম ১ এ অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের পরিচালিত এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদন ফি ১ হাজার ৪০০ টাকা।
ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০টি, ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০টি, ওয়েট প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং ৩০টি ও অ্যাপারেলস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩০টি আসন রয়েছে।
১. এসএসসি/দাখিল বা সমমানের পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৫.০০–এর স্কেলে ন্যূনতম জিপিএ ৩.৫০ (ঐচ্ছিক বিষয়সহ) পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
২. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি/ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং কোর্সের পরীক্ষায় ৪.০০–এর স্কেলে কমপক্ষে সিজিপিএ ২.৭৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।
৩. ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি/ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং কোর্সের পরীক্ষায় ২০২২ ও তৎপরবর্তী সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সেক্টর, করপোরেশনে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য পদে কর্মরত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।
৪. চাকরি করা প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১. ভর্তি পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বরের MCQ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
২. পরীক্ষায় ইয়ার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং, ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং, ওয়েট প্রসেসিং এবং গার্মেন্টস ও ক্লথিং টেকনোলজি বিষয়ের ওপর মোট (৪x৩০) = ১২০ নম্বর এবং গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও ইংরেজি বিষয়ের মোট (৪x২০) = ৮০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।
৩. ভর্তি পরীক্ষা ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং/ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি/ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজি কোর্সের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রণীত সর্বশেষ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. প্রশ্নপত্রে ১০০টি প্রশ্ন থাকবে, প্রতিটি প্রশ্নের নম্বর হবে ২, প্রতিটি প্রশ্নে ৪টি উত্তরের বিকল্প থাকবে, পরীক্ষার সময় হবে ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
২. প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময়: ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রাত ১২টা পর্যন্ত।
৩. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেলা ১১টা থেকে ১২.২০টা পর্যন্ত।
৪. ভর্তি পরীক্ষার স্থান: টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।
৫. নির্বাচিত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.dot.gov.bd, http://btec.portal.gov.bd