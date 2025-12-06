জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে আবেদন শেষ ৭ ডিসেম্বর, প্রশ্নপত্রের ভাষা ও ফি প্রদানে নতুন নির্দেশনা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তিতে আবেদন চলছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামীকাল, রোববার (৭ ডিসেম্বর ২০২৫) রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ju-admission.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
এদিকে ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে ছবি, স্বাক্ষর ও প্রশ্নপত্রের ভাষা পরিবর্তন এবং আবেদন ফি সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে।
ছবি, স্বাক্ষর ও প্রশ্নপত্রের ভাষা পরিবর্তন সংক্রান্ত
১৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাত ১১:৫৯ মিনিটের পর ছবি, স্বাক্ষর ও প্রশ্নপত্রের ভাষা পরিবর্তনের আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ও ফি প্রদান সংক্রান্ত
আবেদনের শেষ সময়: ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এর পর আর কোন আবেদন প্রহনযোগ্য হবেনা।
৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত (যারা ৭ ডিসেম্বর, ২০২৫ রাত ১১:৫৯ মিনিট এর মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করেছেন)।
এবার মোট ৭ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। A, B, C ও D ইউনিটের প্রতিটির জন্য ৮০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। E ইউনিটের জন্য ৭০০ টাকা। C1 এবং ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আইবিএ-জেইউ ইউনিটের প্রতিটির জন্য ৬০০ টাকা। আবেদন ফির সঙ্গে ১ দশমিক ২ শতাংশ সার্ভিস চার্জ আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে (সব ইউনিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। অনলাইনে ডেবিট কার্ড/ক্রেডিট কার্ড/মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে আবেদন ফি প্রদান করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘এ’ ইউনিটের অধীনে গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ, ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, আইআইটি। বি ইউনিটের অধীন সমাজবিজ্ঞান, সি ইউনিটের অধীন কলা ও মানবিকী অনুষদ এবং আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউট।
সি-১ ইউনিটে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ ও চারুকলা বিভাগ, এবং কলা ও মানবিকী অনুষদ।
ডি ইউনিটের অধীনে জীববিজ্ঞান অনুষদ, ই ইউনিটের অধীনে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ এবং ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনসহ মোট ৭ ইউনিটের অধীনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
আগামী ২১ থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে (শুক্র ও শনিবার ব্যতীত) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে ju-admission.org ওয়েবসাইট ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। পরীক্ষার আগে বিস্তারিত তথ্য ও সিটপ্ল্যান ju-admission.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
১. বিভিন্ন ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত বিভাগ বা ইনস্টিটিউটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ন্যূনতম যোগ্যতা-
ক. ২০২২ সাল ও তার পরবর্তী বছরে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষা এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
খ. মাধ্যমিক বা সমমান ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষার চতুর্থ বিষয়সহ মোট জিপিএ গণনা করা হবে।
ক. এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। Optical Mark Reader (OMR) পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২০ (শূন্য দশমিক দুই শূন্য) নম্বর কাটা যাবে।
খ. ভর্তি পরীক্ষার নম্বর ও সময়: সব ইউনিটে ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময় ৫৫ মিনিট। তবে ওএমআর পূরণের জন্য আলাদাভাবে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হবে।
গ. সব ইউনিটে এমসিকিউ পরীক্ষার পাস নম্বর ন্যূনতম ৪৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮০ নম্বরের মধ্য ৩৬ নম্বর।
ঘ. ভর্তি পরীক্ষা শেষ হওয়ার সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস ফল প্রকাশ করবে। ভর্তি পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইটে ju-admission.org ও ইউনিট অফিসের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে। সংবাদপত্রে ফল প্রকাশ করা হবে না।
ঙ. ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্রে (OMR শিট) ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর ও অন্য ঘরে ইংরেজিতে লিখতে হবে এবং সে অনুযায়ী বৃত্ত ভরাট করতে হবে। OMR শিটের (উত্তরপত্র) নিচে নির্ধারিত স্থানে নির্দেশনা মোতাবেক একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি বাক্য লিখতে হবে।
চ. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইংরেজিতে চাইলে আবেদনকারীকে আবেদনের সময় প্রশ্নপত্রের ভাষা ‘ইংরেজি’ নির্বাচন করতে হবে এবং তাঁদের পরীক্ষা ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।
ছ. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিটপ্রধান বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করে সম্মতি নিতে হবে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শ্রুতলেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বোচ্চ এসএসসি বা সমমান।
ক. A ইউনিট (গাণিতিক ও পদার্থবিষয়ক অনুষদ): বাংলা ৩, ইংরেজি ৩, গণিত ২২, পদার্থবিজ্ঞান ২২ ও রসায়ন ২২ নম্বর এবং আইসিটি ৮।
খ. B ইউনিট (সমাজবিজ্ঞান অনুষদ): বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, সাধারণ গণিত ২০, সাধারণ জ্ঞান ১৫ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ ৫ নম্বর।
গ. C ইউনিট (কলা ও মানবিকী অনুষদ): বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, সাধারণ জ্ঞান ও বিভাগ–সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ৪০ নম্বর।
ঘ. C1 ইউনিট (কলা ও মানবিকী অনুষদ: নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ এবং চারুকলা বিভাগ): বাংলা ১০, ইংরেজি ১০, সাধারণ জ্ঞান ২০ ও বিভাগ–সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ৪০ নম্বর।
ঙ. D ইউনিট (জীববিজ্ঞান অনুষদ): বাংলা ৪, ইংরেজি ৪, বুদ্ধিমত্তা ৪, রসায়ন ২৪ ও জীববিজ্ঞান-৪৪ (উদ্ভিদবিজ্ঞান ২২, প্রাণিবিদ্যা-২২) নম্বর।
চ. E ইউনিট (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ): ব্যবসায় শিক্ষা শাখা: বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, হিসাববিজ্ঞান ২০ ও ব্যবস্থাপনা ২০ নম্বর।
বিজ্ঞান/মানবিক/সমমান শাখা: বাংলা ২০, ইংরেজি ২০, গণিত ও Analytical Ability ২০, বিজনেস–সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান ২০ নম্বর।
জ. ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আইবিএ-জেইউ: বাংলা ৫, ইংরেজি ৩০, Mathematical aptitude and IQ ৩০, সাম্প্রতিক ও বিশ্লেষণমূলক বিষয় ১৫ নম্বর। ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা অংশ ব্যতীত সম্পূর্ণ প্রশ্নপত্র ইংরেজিতে প্রণীত হবে।
