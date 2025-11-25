বিপিএটিসি স্কুলে ২০২৬ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি

বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজের স্কুল শাখায় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ৯ ডিসেম্বর—
# বাংলা মাধ্যম:
আসনসংখ্যা : পঞ্চম শ্রেণিতে ৫০টি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৬০টি, সপ্তম শ্রেণিতে ৩৫টি, অষ্টম শ্রেণিতে ৭০, নবম শ্রেণিতে (বিজ্ঞানে ৩০, ব্যবসায় শিক্ষায় ৫টি ও মানবিকে ৫টি আসন) মোট ৪০টি।
# ইংরেজি ভার্সন :
আসনসংখ্যা : প্রথম শ্রেণিতে ৩০টি, দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৪৫টি, তৃতীয় শ্রেণিতে ৪৫টি, চতুর্থ শ্রেণিতে ৪৫টি, পঞ্চম শ্রেণিতে ৪৫টি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে ২৫টি, সপ্তম শ্রেণিতে ১৭টি, অষ্টম শ্রেণিতে ১৬টি, নবম শ্রেণি বিজ্ঞানে ২৫টি।
আবেদনের শেষ তারিখ—
অনলাইনে ভর্তির আবেদনপ্রক্রিয়া চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০২৫।
ভর্তির আবেদনের ফি—
ভর্তির আবেদনের ফি: দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে ২০০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণিতে ২৫০ টাকা।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ—
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫ শুক্রবার, সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে।
ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস—
শিক্ষার্থী যে শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা হবে, তার আগের শ্রেণির পাঠ্যবই থেকে প্রশ্ন হবে।
বোর্ড বই থেকে প্রশ্ন করা হবে। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষার বিষয়: বাংলা ২০, ইংরেজি ৩০, গণিত ৩০ ও বিজ্ঞান ২০ নম্বর।
১. প্রথমে এই ঠিকানায় প্রবেশ করতে হবে। এরপর Online Service ক্লিক করতে হবে।
২. তারপর Online Admission–এ ক্লিক করে Online School Admission Form নির্বাচন করতে হবে।
ঠিকানা: সাভার, ঢাকা।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট