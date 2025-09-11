সফলভাবে আবেদন জমা দেওয়ার পর আবেদনের কপি ডাউনলোড করতে হবে
সফলভাবে আবেদন জমা দেওয়ার পর আবেদনের কপি ডাউনলোড করতে হবে
ভর্তি

বিনা মূল্যে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ, সুযোগ পাবেন ৪৮ জেলার যুবরা

পড়াশোনা ডেস্ক

দেশের শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী ‘৪৮টি জেলায় যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি’ প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ দেবে সরকার। দেশের ৪৮টি জেলার কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুব নারীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এ প্রকল্পের তৃতীয় ব্যাচের তিন মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করছে ই-লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠান। বাস্তবায়ন করবে বাংলাদেশ সরকারের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। এসব তথ্য জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক মো. আ. হামিদ খান।

প্রশিক্ষণের বিবরণ

১. প্রশিক্ষণের সময়: ১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

২. প্রশিক্ষণের মেয়াদ: তিন মাস, প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করে ক্লাস।

৩. প্রশিক্ষণের সময়: মোট ৬০০ ঘণ্টা ক্লাস।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

২. বয়স: ১৮ থেকে ৩৫ বছর।

৩. কর্মপ্রত্যাশী যুব ও যুব নারীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

Also read:কানাডার কঠোর নীতি, ২০২৫ সালে ৬২ শতাংশ শিক্ষার্থী ভিসা প্রত্যাখ্যান

যে ৪৮ জেলার আবেদন গ্রহণ করা হবে

ঢাকা বিভাগ: নারায়ণগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর।

ময়মনসিংহ বিভাগ: ময়মনসিংহ, জামালপুর ও নেত্রকোনা।

চট্টগ্রাম বিভাগ: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, নোয়াখালী, ফেনী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

রাজশাহী বিভাগ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ।

খুলনা বিভাগ: খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া।

রংপুর বিভাগ: রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়।

বরিশাল বিভাগ: বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও বরগুনা।

সিলেট বিভাগ: হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার।

Also read:কানাডায় পড়াশোনা: ২০২৫ সালে টিউশন ফিসহ যা যা জানা দরকার

প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ও দক্ষতা

১. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজ নিজ জেলার উপপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত ভর্তি কমিটি প্রশিক্ষণার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ভর্তি করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আইসিটি বা কম্পিউটারে মৌলিক ধারণা ও ইংরেজিতে দক্ষতা রয়েছে, এমন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজ নিজ জেলার উপপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত ভর্তি কমিটি প্রশিক্ষণার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ভর্তি করা হবে

প্রশিক্ষণার্থীদের সুযোগ-সুবিধা

১. প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার ফি দিতে হবে না।

২. প্রশিক্ষণার্থীরা প্রতিদিন ২০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা পাবেন।

৩. প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রতিদিন সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার ও বিকেলের নাশতা পাবেন।

৪. প্রশিক্ষণ শেষে উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হবে।

Also read:সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি, টোয়েফলে ৭৯ অথবা আইইএলটিএসে ৬.৫ প্রয়োজন

অনলাইনে আবেদনের তথ্য

১. অনলাইনে আবেদনের লিংক

২. সফলভাবে আবেদন জমা দেওয়ার পর আবেদনের কপি ডাউনলোড করতে হবে।

৩. বৈধ আবেদনকারীদের মেসেজের মাধ্যমে পরীক্ষার তারিখ ও সময় জানানো হবে।

৪. মেসেজের নির্দেশনা অনুসারে ‘প্রবেশপত্র ডাউনলোড’ করে প্রিন্ট করে সঙ্গে আনতে হবে।

৫. নির্ধারিত তারিখের পর আবেদনের লিংক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে এবং আবেদন করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

১ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলবে প্রশিক্ষণ

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য

১. অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত।

২. বৈধ আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৩. লিখিত পরীক্ষার স্থান ও সময়: এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

৪. লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

৫. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মৌখিক পরীক্ষা: ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।

৬. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হবে।

* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট

Also read:বিদেশে উচ্চশিক্ষা: ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম হতে পারে আয়ের পথ
Also read:গুগল স্টুডেন্ট রিসার্চার ইন্টার্নশিপ: বেতনসহ গবেষণার সুযোগ
আরও পড়ুন