গুচ্ছের ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা, ছবি ও সেলফির ক্ষেত্রে নির্দেশনা

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছভুক্ত ১৯ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন প্রক্রিয়া চলছে। এ প্রক্রিয়া চলবে আগামী ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের গুচ্ছের ওয়েবসাইটে গিয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হচ্ছে। তবে ওয়েবসাইটে ছবি আপলোড ও ভেরিফিকেশনের জন্য সেলফি তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে শিক্ষার্থীদের জন।
যথাযথ প্রক্রিয়ায় ছবি ও সেলফি আপলোড করতে যেসব নির্দেশনা মানতে হবে ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের। এগুলো হলো—
১. সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের সদ্য তোলা ৩০০*৩০০ পিক্সেল সাইজের স্পষ্ট (Studio Quality) রঙিন জেপিজি (jpg) ফরম্যাটের ছবি (সাইজ ১০০KB-এর বেশি নয়) আপলোড করতে হবে।
২. স্কুল বা কলেজের ইউনিফর্ম পরা ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ছবিতে প্রার্থীর দুই কান খোলা থাকতে হবে এবং ছবির উচ্চতার দুই-তৃতীয়াংশ প্রার্থীর মুখমণ্ডল থাকবে। তবে সফটওয়্যারের সাহায্যে কোনো রকম ইফেক্ট দেওয়া ছবি গ্রহণযোগ্য হবে না।
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে সংগৃহীত আবেদনকারীর ছবি বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনে ব্যবহার করা হবে। ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার অসংগতি পরিলক্ষিত হলে উক্ত আবেদনকারীর আবেদন বাতিল করা হবে।
১. সেলফিটি অবশ্যই আলোকোজ্জ্বল স্থানে তুলতে হবে।
২. প্রার্থীর মুখমণ্ডল ও দুই কান খোলা থাকতে হবে।
৩. সেলফির মাধ্যমে প্রদত্ত ছবিটি পরবর্তী সময়ে আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনে ব্যবহার করা হবে।
গুচ্ছের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় দ্বিতীয়বারও ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। ‘এ’, ‘বি’ ও ‘সি’—তিন ইউনিটে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা শিক্ষার্থী। ৭ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত ভর্তি পরীক্ষা তিনটি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে—‘এ’ (বিজ্ঞান), ‘বি’ (মানবিক) ও ‘সি’ (ব্যবসায় শিক্ষা)। ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালের এসএসসি/সমমান এবং ২০২৪ ও ২০২৫ সালে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তিতে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই প্রকাশ করা হবে।
১৯টি সাধারণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ন্যূনতম পাস নম্বর ৩০। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। প্রতি চারটি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুয়ায়ী, প্রতিটি ইউনিটের ফলাফল জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। শুধু উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাই জিএসটি গুচ্ছভুক্ত স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করতে পারবে।
ইউনিট C (বাণিজ্য): ২৭-০৩-২০২৬ (শুক্রবার)। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
ইউনিট B (মানবিক): ০৩-০৪-২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
ইউনিট A (বিজ্ঞান): ১০-০৪-২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
আর্কিটেকচার ব্যবহারিক (ড্রয়িং) পরীক্ষা: ১০/০৪/২০২৬ (শুক্রবার), বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।