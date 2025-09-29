বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ এবং বিএসএস প্রোগ্রাম, মেয়াদ তিন বছর

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত তিন বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ) এবং ব্যাচেলর অব সোশ্যাল সায়েন্স (বিএসএস) প্রোগ্রামে ২০২৬ ব্যাচে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।
ভর্তির জন্য দরকারি
১. এ কোর্সের মেয়াদ তিন বছর।
২. ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ১০০ টাকা অতিরিক্ত বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
৩. এটি সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল পরিচালিত প্রোগ্রাম।
৪. অনলাইনে osaps (https://osapsnew.bou.ac.bd)-এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
৫. অনলাইনে আবেদনের কপি শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সনদ ও নম্বরপত্র, চারিত্রিক সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মসনদের সত্যায়িত কপিসহ সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বা উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রে জমা দিতে হবে।
১. শিক্ষার্থীর সদ্য তোলা স্ক্যান করা ছবি ও স্বাক্ষরের স্ক্যান করা কপি।
২. সর্বমোট ৩৮৯০ টাকা বিকাশ বা ডিবিবিএলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট চার্জসহ জমা দিতে হবে।
৩. ফির বিবরণ: ভর্তি ফরম ফি ১০০ টাকা; ডিজিটাল বা প্লাস্টিক আইডি কার্ড ফি ২০০ টাকা; রেজিস্ট্রেশন ফি ২০০ টাকা; প্রতি কোর্স ফি ৭৩৫ টাকা হারে ৪টি কোর্সের জন্য ২৯৪০ টাকা; একাডেমিক ক্যালেন্ডার ৫০ টাকা; পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকা এবং সেমিস্টার নম্বরপত্র ফি ১০০ টাকাসহ মোট ৩৮৯০ টাকা।
৪. তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা কোর্স ফির শতকরা ৬০ ভাগ ছাড় পাবেন।
১. ভর্তির আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ নভেম্বর ২০২৫।
২. বিলম্ব ফিসহ ভতি৴র শেষ তারিখ: ৩০ নভেম্বর ২০২৫, বিলম্ব ফি ১০০ টাকাসহ।
২. টিউটোরিয়াল ক্লাসের তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬।
*বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www. bou.ac.bd