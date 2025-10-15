চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। গত রোববার উপাচার্যের দপ্তরে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন চবি উপাচার্য অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন অনলাইন প্রক্রিয়ায় শুরু হবে, যা চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ আগামী বছরের ২ জানুয়ারি (শুক্রবার), ই ইউনিটের ৩ জানুয়ারি (শনিবার), সি ইউনিটের ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার), ডি ইউনিটের ১০ জানুয়ারি (শনিবার) এবং বি ১ উপ-ইউনিটের ৫ জানুয়ারি (সোমবার), বি ২ উপ-ইউনিটের ৬ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) ও ডি ১ উপ-ইউনেটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১২ জানুয়ারি (সোমবার)।
ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. ইকবাল শাহীন খান, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ আল-আমীন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী।
আরও ছিলেন আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক মু. জাফর উল্লাহ তালুকদার, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. গোলাম কিবরিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক মুহাম্মদ সানাউল্লাহ চৌধুরী, মেরিন সায়েন্সস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. শাহাদাত হোসেন, চবি রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও চবি আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক সাইদুর রহমান চৌধুরী।