হ্যান্স ফন পেচম্যান পলিথিন আবিষ্কার করেন

সাধারণ জ্ঞান
প্রশ্ন: ইউরোপের প্রথম কয়লামুক্ত দেশ কোনটি?
উত্তর: বেলজিয়াম।
প্রশ্ন: কয়লা ব্যবহারে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর: চীন।
প্রশ্ন: ‘শ্বেতপত্র’ কী?
উত্তর: কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার সরকারি বিবরণী।
প্রশ্ন: পলিথিনের রাসায়নিক সংকেত কী?
উত্তর: (C2H4)n।
প্রশ্ন: পলিথিনের আবিষ্কারক কে?
উত্তর: জার্মান রসায়নবিদ হ্যান্স ফন পেচমান।
প্রশ্ন: বিশ্বে পামওয়েল উৎপাদনে প্রথম কোন দেশ?
উত্তর: ইন্দোনেশিয়া।
প্রশ্ন: ‘লিয়াওনিং’ কী?
উত্তর: চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরি।
প্রশ্ন: ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্ব কী?
উত্তর: শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য কার্বন ও শূন্য বেকারত্ব।
প্রশ্ন: ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্বের উদ্ভাবক কে?
উত্তর: ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম ছাত্র আন্দোলন বা গণ–অভ্যুত্থানের নাম কী?
উত্তর: ভাষা আন্দোলন (১৯৫২ সাল)।
প্রশ্ন: ‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটি কোন দেশের?
উত্তর: ইতালীয় শব্দ।
প্রশ্ন: ‘ফ্যাসিবাদ’–এর অর্থ কী?
উত্তর: লাঠির বান্ডিল।
প্রশ্ন: ‘জেনারেশন-Z’–এর জন্মগ্রহণের সাল কত?
উত্তর: ১৯৯৭–২০২২ সাল। জেনারেশন-Z প্রজন্মের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছর।
প্রশ্ন: বাংলাদেশে প্রথম অর্থনৈতিক শুমারি কবে হয়েছিল?
উত্তর: ১৭-২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে।
প্রশ্ন: ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কে?
উত্তর: সৌদি আরব।
প্রশ্ন: ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কে?
উত্তর: স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো।
প্রশ্ন: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে কোন দেশে?
উত্তর: রাশিয়ায়।
