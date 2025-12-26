ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হবে সপ্তম শ্রেণিতে
ক্যাডেট কলেজগুলোতে ভর্তি নেওয়া হবে সপ্তম শ্রেণিতে
ভর্তি

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা

হ্যান্স ফন পেচম্যান পলিথিন আবিষ্কার করেন

লেখা: মো. আবু সুফিয়ান

সাধারণ জ্ঞান

প্রশ্ন: ইউরোপের প্রথম কয়লামুক্ত দেশ কোনটি?

উত্তর: বেলজিয়াম।

প্রশ্ন: কয়লা ব্যবহারে বিশ্বের শীর্ষ দেশ কোনটি?

উত্তর: চীন।

প্রশ্ন: ‘শ্বেতপত্র’ কী?

উত্তর: কোনো বিশেষ বিষয়ে জনগণ বা পার্লামেন্টকে অবহিত করার সরকারি বিবরণী।

প্রশ্ন: পলিথিনের রাসায়নিক সংকেত কী?

উত্তর: (C2H4)n।

প্রশ্ন: পলিথিনের আবিষ্কারক কে?

উত্তর: জার্মান রসায়নবিদ হ্যান্স ফন পেচমান।

প্রশ্ন: বিশ্বে পামওয়েল উৎপাদনে প্রথম কোন দেশ?

উত্তর: ইন্দোনেশিয়া।

প্রশ্ন: ‘লিয়াওনিং’ কী?

উত্তর: চীনের নির্মিত বিমানবাহী রণতরি।

প্রশ্ন: ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্ব কী?

উত্তর: শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য কার্বন ও শূন্য বেকারত্ব।

প্রশ্ন: ‘থ্রি জিরো’ তত্ত্বের উদ্ভাবক কে?

উত্তর: ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের প্রথম ছাত্র আন্দোলন বা গণ–অভ্যুত্থানের নাম কী?

উত্তর: ভাষা আন্দোলন (১৯৫২ সাল)।

প্রশ্ন: ‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটি কোন দেশের?

উত্তর: ইতালীয় শব্দ।

প্রশ্ন: ‘ফ্যাসিবাদ’–এর অর্থ কী?

উত্তর: লাঠির বান্ডিল।

প্রশ্ন: ‘জেনারেশন-Z’–এর জন্মগ্রহণের সাল কত?

উত্তর: ১৯৯৭–২০২২ সাল। জেনারেশন-Z প্রজন্মের বয়স ১২ থেকে ১৭ বছর।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে প্রথম অর্থনৈতিক শুমারি কবে হয়েছিল?

উত্তর: ১৭-২৯ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে।

প্রশ্ন: ২০৩৪ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কে?

উত্তর: সৌদি আরব।

প্রশ্ন: ২০৩০ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কে?

উত্তর: স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কো।

প্রশ্ন: বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে কোন দেশে?

উত্তর: রাশিয়ায়।

  • মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
    আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

আরও পড়ুন