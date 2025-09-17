যাঁরা প্রযুক্তির জগতে নতুন, তাঁরা বিগিনার লেভেলের কোর্স দিয়ে শুরু করতে পারবেন
মাইক্রোসফটের ফ্রি অনলাইন কোর্স : ডেটা সায়েন্স–এআইসহ নানা বিষয়ে শেখার সুযোগ

প্রথম আলো ডেস্ক

ঘরে বসেই দক্ষতা বাড়াতে শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে এসেছে মাইক্রোসফট। এই অনলাইন কোর্সগুলো edX প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থী বা পেশাজীবীরা কোর্সগুলোতে অংশ নিতে পারবেন।

২০২৫ সালের এই প্রোগ্রামে ৬০টির বেশি অনলাইন কোর্স রয়েছে, যা বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ দেবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল চাকরির বাজারে নিজেকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলতে সাহায্য করবে এসব কোর্স। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা Microsoft AI Skills Fest-এ অংশ নিয়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) সম্পর্কিত বিশেষায়িত কোর্সও করতে পারবেন।

মাইক্রোসফটের লক্ষ্য হলো আজকের চাকরির বাজারে চাহিদাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়তা করা। এই কোর্সগুলো শিক্ষার্থীরা নিজের সুবিধামতো সময়ে শিখতে পারবেন। এখানে থাকছে ক্লাউড কম্পিউটিং, মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ডেটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাইবার সিকিউরিটিসহ নানা বিষয়ে হাতে–কলমে শেখার সুযোগ।

বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শেখার সুযোগ

মাইক্রোসফটের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞরা এই কোর্সগুলো তৈরি ও পরিচালনা করেন। ফলে অংশগ্রহণকারীরা বাস্তব জীবনের জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। যাঁরা প্রযুক্তির জগতে নতুন, তাঁরা বিগিনার লেভেলের কোর্স দিয়ে শুরু করতে পারবেন। আর যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁদের জন্য রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের কোর্স। এ ছাড়া অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের নতুন অ্যাপ্লিকেশন, ডিজিটাল সেবা এবং উদ্ভাবনী সমাধান ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

কোর্স কাঠামো ও সার্টিফিকেট

মাইক্রোসফটের এই অনলাইন কোর্সগুলো ফ্রি অডিট ট্র্যাকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনা খরচে করা যাবে। তবে যাঁরা শিখে একটি অফিশিয়াল ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট পেতে চান, তাঁরা নামমাত্র ফি দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে পারবেন, যা চাকরি বা ক্যারিয়ারে বাড়তি গুরুত্ব দেবে।

এটি একটি MOOC (Massive Open Online Course) উদ্যোগ, যা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫-এর মতো বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

মাইক্রোসফটের কোর্স এখন করা যায় ঘরে বসেই
যোগ্যতার শর্তাবলি—

মাইক্রোসফট ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫-এ অংশগ্রহণের জন্য শর্তগুলো সহজ এবং সবার জন্য উন্মুক্ত—

– বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থী বা পেশাজীবী আবেদন করতে পারবেন।

– কোনো বয়সসীমা নেই।

– কোর্সে অংশ নিতে ইন্টারনেট এবং একটি স্মার্টফোন বা কম্পিউটার থাকতে হবে।

– নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোর্স সম্পন্ন করার সক্ষমতা থাকতে হবে।

– ফ্রি অডিট ট্র্যাকের মাধ্যমে কোর্সে নাম লেখানো যাবে।

– ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট চাইলে নামমাত্র ফি দিতে হবে।

– অধিকাংশ বিগিনার লেভেলের কোর্সের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা প্রয়োজন নেই।

– কোর্সভেদে আবেদন করার শেষ তারিখ ভিন্ন হতে পারে।

কোর্সের সুবিধা—

এই কোর্সগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য দিচ্ছে নানা সুবিধা—

–বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের শিক্ষার্থী দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাবেন।

–শীর্ষ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সরাসরি শেখার সুযোগ থাকবে।

–ফ্রি অডিট ট্র্যাকের মাধ্যমে কোনো খরচ ছাড়াই শিখতে পারবেন।

–সামান্য ফি দিয়ে ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট পেয়ে ক্যারিয়ারে বাড়তি গুরুত্ব যোগ করা যাবে।

–প্র্যাকটিক্যাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট, যেমন ক্লাউড কম্পিউটিং, AI, ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি ও মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ।

–ফ্লেক্সিবল লার্নিং সিস্টেম, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সুবিধামতো সময়ে কোর্স শেষ করতে পারবেন।

–৬০টির বেশি কোর্স, যা প্রযুক্তি এবং ক্যারিয়ারভিত্তিক নানা বিষয় কভার করে।

কোর্সের গুরুত্ব

বিশ্বের চাকরির বাজারে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, আর নিয়োগদাতারা এখন এমন প্রার্থীদের খুঁজছেন, যাঁদের কাছে আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা রয়েছে। মাইক্রোসফটের এই ফ্রি অনলাইন কোর্সগুলো সেই দক্ষতার ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

এটি শুধু একটি শেখার সুযোগ নয়, বরং বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থায় সমতার ভিত্তি গড়ে তোলার উদ্যোগ। যাঁরা প্রযুক্তি খাতে ক্যারিয়ার গড়তে চান বা বর্তমান চাকরিতে উন্নতি করতে চান, তাঁদের জন্য এটি হতে পারে এক অসাধারণ সূচনা।

আবেদনের সময়সীমা

কোর্সভেদে শেষ তারিখ আলাদা হওয়ায় আগ্রহীরা যত দ্রুত সম্ভব edX প্ল্যাটফর্মে মাইক্রোসফট ফ্রি অনলাইন কোর্স ২০২৫-এ নিবন্ধন করতে পারেন। এখনই শেখা শুরু করুন এবং আপনার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করুন।

*আবেদনের সব তথ্য পেতে এখানে ক্লিক করুন।

