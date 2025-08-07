জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, আবেদন শেষ ২০ আগস্ট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ফল সেমিস্টার-২০২৫ সেশনে ভর্তি এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কোর্সটি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন—এই তিনটি শাখার পড়াশোনার সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম উচ্চতর স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম।
যোগ্যতা লাগবে—
# যেকোনো বিষয়ে স্নাতক সম্মান বা স্নাতকোত্তর (পাস কোর্স)।
যা শেখানো হবে কোর্সটিতে—
১. প্রমিত ও শুদ্ধ বাংলার মৌল সূত্র,
২. বাচন ও লেখার কৌশল,
৩. সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে প্রকাশ-উপযোগী লেখা,
৪. দাপ্তরিক পরিসরে শুদ্ধ বাংলার ব্যবহার পদ্ধতি লেখা,
৫. ভাষাবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন,
৬. গবেষণা রীতি পদ্ধতি,
৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান পদ্ধতি।
জেনে নিন কোর্সের বিশেষত্ব—
১. দক্ষ গবেষক ও শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে কোর্স,
২. ক্লাস হবে শুক্র ও শনিবার,
৩. প্রযুক্তির সুবিধাসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ,
৪. বিরল ও বিপুল বইসংবলিত গ্রন্থাগার,
৫. গবেষণা-সহায়ক কর্মপরিবেশ,
৬. ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শেখার সুযোগ,
৭. রয়েছে অংশগ্রহণমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ।
কোর্সে আবেদনের তারিখ—
১. আবেদন ফরম জমার শেষ তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ২২ আগস্ট শুক্রবার, সকাল ১০টা।
৩. পরিচিতিমূলক ক্লাস হবে: ২৯ আগস্ট ২০২৫।
৪. ক্লাস হবে প্রতি শুক্র ও শনিবার।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট