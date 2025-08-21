একাদশে ভর্তির সুযোগ তো হলো, শিক্ষার্থী ভর্তি কীভাবে

২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির প্রথম ধাপের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ ধাপে ২৫ হাজার ৩৩ জন শিক্ষার্থী কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকের জিপিএ-৫ থাকলেও তারা তালিকায় স্থান পায়নি। তবে হতাশ হওয়ার কিছু নেই; কারণ, এই শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ধাপে আবার আবেদনের সুযোগ পাচ্ছে। তাদের কোনো অতিরিক্ত ফি লাগবে না।
অন্যদিকে যেসব শিক্ষার্থী প্রথম পর্যায়ে একাদশে ভর্তিতে কলেজ পেয়েছে বা নির্বাচিত হয়েছে, তাদের অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কলেজ নিশ্চায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড নির্ধারিত নিশ্চায়ন ফি ৩৩৬ টাকা মোবাইল ব্যাংকিংসহ যেকোনো অনুমোদিত মাধ্যম ব্যবহার করে পরিশোধ করতে হবে। এই নিশ্চায়ন প্রক্রিয়ার শেষ সময় ২২ আগস্ট (শুক্রবার) রাত আটটা পর্যন্ত। বোর্ডের দেওয়া সময়মতো নিশ্চায়ন না করলে ওই শিক্ষার্থীর আবেদন বাতিল হয়ে যাবে এবং তাঁকে দ্বিতীয় ধাপে নতুন করে আবেদন ও ফি প্রদান করতে হবে।
রেজিস্ট্রেশন ফি বা নিশ্চায়ন ফি পরিশোধের নিয়ামাবলি জানতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন।
ফলাফল নিশ্চায়নের পর কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সরাসরি ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে শিক্ষার্থীদের। ভর্তি নিশ্চিত হলে একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হবে ১৫ সেপ্টেম্বর।
একাদশে ভর্তির পরবর্তী ধাপগুলো হলো—
দ্বিতীয় ধাপে আবেদন: ২৩ থেকে ২৫ আগস্ট
দ্বিতীয় ধাপের ফল প্রকাশ: ২৮ আগস্ট
তৃতীয় ধাপে আবেদন: ৩১ আগস্ট ও ১ সেপ্টেম্বর
চূড়ান্ত ভর্তি কার্যক্রম: ৭ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর
ক্লাস শুরু: ১৫ সেপ্টেম্বর
যেসব কাগজপত্র লাগবে—
ভর্তি নিশ্চায়নের সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাখতে হবে এসএসসি মার্কশিট ও সার্টিফিকেট (অনলাইন কপি চলবে), প্রবেশপত্র, ২–৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি, অনলাইন আবেদন কনফারমেশন পত্র, শিক্ষার্থীর ও অভিভাবকের মুঠোফোন নম্বর।