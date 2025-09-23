জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে মাস্টার্স, জিপিএ ২.৫–এর নিচে আবেদন নয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনস্টিটিউটে ফল-২০২৫ সেশনে ২৭তম ব্যাচে মাস্টার্স ইন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন (এমএইচআরডিআইআর) উইকেন্ড প্রোগ্রামে শিক্ষার্থী ভর্তিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করার শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর।
১. তিন সেমিস্টারসহ এক বছরের প্রোগ্রাম,
২. যোগ্যতাসম্পন্ন অনুষদ সদস্য,
৩. শক্তিশালী শিল্প সংযোগ রয়েছে,
২. ক্লাস হবে শুক্রবার ও শনিবার।
১. যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রি (সম্মান)। যেকোনো স্তরে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি বা সিজিপিএ বা জিপিএ ২.৫–এর নিচে নয়।
২. বিএ, বিবিএস, বিএসি (পাস) আবেদনকারীদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
৩. যে ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করা যাবে
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ৮ অক্টোবর ২০২৫, বুধবার।
২. লিখিত পরীক্ষা: ১০ অক্টোবর,২০২৫, শুক্রবার; বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত।
৩. মৌখিক পরীক্ষা: একই দিনে লিখিত পরীক্ষার পর । মূল মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সঙ্গে আনতে হবে।
৪. ক্লাস শুরু (সম্ভাব্য): ২৪ অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার।
* বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট