কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, নেই বয়সের সীমা

বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৫ সালের জন্য বিনা মূল্যের অনলাইন কোর্স শুরু করতে যাচ্ছে। ঘরে বসে দক্ষতা বাড়ানো এবং জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিতে এই কোর্সগুলো বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থী, পেশাজীবী ও আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য উন্মুক্ত।
এই অনলাইন কোর্সগুলো edX প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে। কোর্সগুলো মূলত দুটি অপশনে অফার করা হবে—
১. অডিট কোর্স (Audit Track): সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে শেখা যাবে।
২. সার্টিফিকেট কোর্স: যাঁরা কোর্স শেষে স্বীকৃত সনদ পেতে চান, তাঁদের জন্য একটি সামান্য ফি প্রদান করতে হবে।
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনলাইন কোর্সে প্রাথমিক ও মধ্যবর্তী স্তরের বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অধিকাংশ সূচনামূলক কোর্সে কোনো পূর্বশর্ত বা পূর্ববর্তী শিক্ষাগত যোগ্যতা লাগবে না। তবে কিছু ইন্টারমিডিয়েট কোর্সে পূর্বাভিজ্ঞতা প্রয়োজন হতে পারে।
বিশ্বের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কেমব্রিজের অবস্থান এখন পঞ্চম। এখানে বর্তমানে ১০০টির বেশি দেশের ১৯ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন এবং ২ লাখের বেশি অ্যালামনাই রয়েছে। এই অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্বসেরা শিক্ষকদের কাছ থেকে শিখতে পারবেন এবং ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন।
–বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
-আবেদন করার জন্য কোনো বয়সসীমা নেই।
-অধিকাংশ প্রাথমিক কোর্সে কোনো পূর্বশর্ত নেই, তবে মধ্যবর্তী স্তরের কিছু কোর্সে অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হতে পারে।
-সার্টিফিকেট পেতে হলে নির্ধারিত ফি দিতে হবে।
–নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করার সুযোগ।
–উচ্চমানের কোর্স সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে করার সুযোগ।
–অভিজ্ঞ কেমব্রিজ শিক্ষক ও ফ্যাকাল্টি থেকে সরাসরি শেখা।
–নিজের সময় অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ।
–ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন।
–সার্টিফিকেট ছাড়া সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে শেখার সুযোগ।
১. প্রথমে নিশ্চিত হন যে আপনি যোগ্যতার শর্তগুলো পূরণ করছেন।
২. edX প্ল্যাটফর্মে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
৩. নিজের আগ্রহ অনুযায়ী কোর্স নির্বাচন করুন।
৪. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবেদন সম্পন্ন করুন।
কোর্স অনুযায়ী আবেদনের শেষ সময় ভিন্ন ভিন্ন। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট কোর্সের তারিখ যাচাই করতে হবে।
*আবেদনের বিস্তারিত তথ্যর জন্য এখানে ক্লিক করুন।