ম্যাটস-আইএইচটিতে ভর্তি, ৪ বছরের ডিপ্লোমায় হাসপাতালে যোগদানের সুযোগ, আবেদন করুন

বিজ্ঞাপন

*ইন্টারনেট ব্রাউজারে প্রবেশ করে লগইন করে IHT/MATS Admission বাটনে ক্লিক করতে হবে;

*এরপর Application Form অংশে ক্লিক করে পরবর্তী অংশে Diploma Course in Institute of Health Technology/Diploma Course in Medical Assistant Training School প্রোগ্রাম সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করতে হবে;

*পরের পেজটিতে Curriculum Selection অংশে National Curriculum (SSC/Equivalent) অথবা GCE (O Level/Equivalent) যেকোনো একটি অপশন সিলেক্ট করে Next বাটনে ক্লিক করে দরকারি সব তথ্য দিতে হবে।