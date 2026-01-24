নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করতে না পারা ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের (২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী) নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের আবার রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। বাদ পড়া শিক্ষার্থীরা ২১ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি ২০২৬) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চিঠিটি বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষককে পাঠানো হয়েছে।
চিঠিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বোর্ডের আওতাধীন অনুমোদিত ও স্বীকৃতি পাওয়া সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (মাধ্যমিক, স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের (২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থী) নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের সময়সীমা ২১ থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্ধারণ করা হলো। এ সময়ের পর পরবর্তী সময় কোনো অবস্থাতেই বাদ পড়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দেওয়া হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন না হলে এর দায়দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বহন করতে হবে। অন্য বোর্ড থেকে আসা টিসির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাও এ সময়সীমার মধ্যে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারবে।