জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেশনাল মাস্টার্সে ভর্তি, আবেদন ফি ১০০০

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রফেশনাল পাঠদানকারী কলেজগুলোয় ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিতে আবেদন শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৯ অক্টোবর ২০২৬) থেকে অনলাইনে প্রাথমিক শুরু হওয়া আবেদন চলবে ১৫ নভেম্বর ২০২৬ রাত ১২টা পর্যন্ত। এ ভর্তি কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন পেশাভিত্তিক কোর্সে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ফি এক হাজার টাকা। আবেদনকারীকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কলেজে নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আবেদন ফি জমা দিতে হবে। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে ২০ ডিসেম্বর।
এ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড), ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বিপিএড), ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড), ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড), মাস্টার অব এডুকেশন (এমএড), মাস্টার অব স্পেশাল এডুকেশন (এমএসএড), মাস্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (এমপিএড), মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমবিএ), মাস্টার্স ইন মিডিয়া অ্যান্ড জার্নালিজম এবং বিভিন্ন পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নেওয়া হবে। এ ছাড়া ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের এলএলবি শেষ পর্ব ও মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কোর্সেও ভর্তি কার্যক্রম চলবে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স প্রফেশনাল প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন চলবে ১৫ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। আবেদন ফি ১০০০ টাকা। বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির যোগ্যতা ও শর্ত ভিন্ন। ক্লাস শুরু ২০ ডিসেম্বর ২০২৬।
ভর্তিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোর্স ভেদে আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্ত আলাদা। বিএড কোর্সে সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অনুমোদিত ও তালিকাভুক্ত ডেপুটেশনপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা। অন্য আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে স্নাতক (পাস) বা স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার শর্ত রয়েছে।
এমএড ও এমএসএড কোর্সে আবেদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএড, বিএমএড বা বিএসএড পরীক্ষায় নির্ধারিত ন্যূনতম ফল থাকতে হবে। অন্যদিকে, মাস্টার্স ইন মিডিয়া অ্যান্ড জার্নালিজম কোর্সে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারীরা আবেদন করতে পারবেন। তবে তৃতীয় শ্রেণি বা নির্ধারিত জিপিএর নিচে ফল থাকলে আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
আবেদনকারীকে প্রাথমিক আবেদন ফরম পূরণের সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য, ছবি ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিকভাবে জমা দিতে হবে। একই সময়ে অন্য কোনো শিক্ষাক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী এ প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন না।
ভর্তিসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের Prospectus ও Important Notice বিভাগে পাবেন আগ্রহী শিক্ষার্থীরা।