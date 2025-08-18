সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেলে ভর্তি, দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ

সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের বিএইচএমএস (ব্যাচেলর অব হোমিপ্যাথিক মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি) কোর্সে ভর্তির দ্বিতীয় মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ২৬ আগস্টের মধ্যে ভর্তি হতে বলা হয়েছে।
১৪ আগস্ট স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ বিএইচএমএস কোর্সে মেধা, পছন্দ ও আসন শূন্যতায় প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির পর মোট ৭ শিক্ষার্থীকে সরকারি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত করা হলো। ভর্তির তারিখ ১৬ থেকে ২৬ আগস্ট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের অফিসে ভর্তির ব্যাপারে যোগাযোগ করবেন। ফলাফল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
►বিজ্ঞপ্তিসহ বিস্তারিত দেখতে এখানে ক্লিক করুন